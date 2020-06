A gala deste domingo, 21 de junho, foi a que ditou a saída de Angélica, com 44 % dos votos. No entanto, as emoções do 'Big Brother' não ficaram por aqui.

Depois de Cláudio Ramos ter inicialmente fingido que Pedro Alves também tinha sido expulso, Jéssica quis sair do programa.

Cláudio acabou por levar Jéssica até Pedro, explicando-lhe que este não tinha sido expulso. Ainda assim, Jéssica não ficou totalmente convencida em ficar na casa, tendo continuado a mostrar-se com dúvidas sobre a sua participação no programa.

A noite acabou com o casal a continuar no 'Big Brother', mas nomeado. Além de Pedro e Jéssica, esta semana estão também nomeados Ana Catharina, Daniel Monteiro, Diogo, Noémia e Sandrina. De referir que esta última concorrente ficou automaticamente nomeada por ter recebido dentro da casa um bilhete da família.