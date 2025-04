Márcia Soares não deixou nada por dizer ao receber em estúdio, na gala de domingo, 13 de abril, do 'Big Brother 2025', o participante expulso pelo público: Dinis Almeida.

A comentadora considerou que foi o comportamento do concorrente e as suas opiniões relativamente às mulheres que ditaram a saída prematura do jogo.

"Acho que o que ditou a tua saída, sem dúvida nenhuma, foi aquele almoço. A forma como te comparaste às mulheres, a tua abordagem com as mulheres e também a forma como gostas de colocar a culpa na sociedade, que tem mente pequena. Genuinamente, acho que tu é que tens a mente um bocadinho pequena - quando achas normal eu andar na rua e teres a liberdade de me abordar para dizer que sou uma mulher bonita ou feia. Eu tenho a liberdade de andar na rua sem ser abordada por um desconhecido", referiu Márcia em direto.

Por seu turno, Gonçalo Quinaz considerou que Dinis foi expulso por ser próximo de Nuno Brito. O comentador mostrou-se até algo indignado ao ouvir a opinião de Márcia Soares.

"Acho que vivemos, sim, numa sociedade bastante hipócrita. Muitas das vezes gostamos de apontar o dedo quando nós fazemos exatamente a mesma coisa", defendeu Quinaz.

Veja aqui o momento de tensão no qual até Cláudio Ramos acabou por intervir.

