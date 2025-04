Gostava de assistir a uma gala em direto do 'Big Brother 2025'? Hoje mostramos-lhe como pode conseguir os seus bilhetes gratuitos e ver ao vivo os últimos acontecimentos do reality show da TVI.

Para receber os bilhetes basta preencher um formulário disponibilizado pela produtora do programa, a Endemol.

No referido formulário, disponível aqui, terá apenas de indicar o seu nome, telefone, email, data de nascimento, código postal e localidade. Uma vez enviado, a produtora entra em contacto com os inscritos para enviar os bilhetes que dão acesso à gala.

As galas do 'Big Brother 2025', recorde-se, decorrem atualmente ao domingo e à quinta-feira, são apresentadas por Cláudio Ramos e contam com dois comentadores em estúdio: Márcia Soares e Gonçalo Quinaz.

