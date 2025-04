Os concorrentes do 'Big Brother' receberam na tarde de quarta-feira, 9 de abril, uma penalização pesada por não cumprirem as regras do reality show.

Os participantes foram sancionados por "não usarem microfone, dormirem forem de horas e não se levantarem ao despertar".

"Quando um não cumpre, falham todos", explicou o Big Brother, anunciando que os concorrentes seriam penalizados relativamente à prova semanal.

Nuno Brito, enquanto líder e um dos que mais desrespeitou as regras, recebeu a informação de que estaria fora da próxima prova do líder e da corrida pela imunidade.

