Adrielle Peixoto, de 24 anos, surpreendeu os restantes concorrentes de 'Big Brother 2025' ao contar a peculiar história amorosa em que se viu envolvida recentemente.

A agora participante do reality show da TVI nasceu na Baía, mas vive em Portugal, na Reboleira, em 2022. Porém, antes de rumar a Portugal, Adrielle foi traída pelo namorado e pelo melhor amigo.

"Tem uns três anos que eu não brigo, desde o Brasil. A minha última briga foi no Brasil. 'Esculhambei' todos os meus amigos falsos, porque o meu ex-namorado traiu-me com o meu melhor amigo gay", contou em conversa com os companheiros de casa.

"Descobri esse babado e todos os meus amigos da época ficaram do lado do meu amigo gay. Ai eu botei minha cara na internet", disse ainda a jovem modelo.

