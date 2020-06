Cheia de momentos de grande tensão e polémica, a gala do 'Big Brother' deste domingo ficou marcada pelo momento em que em direto os amigos de Pedro Alves fizeram duras críticas a Ana Garcia Martins, 'A Pipoca Mais Doce', e receberam uma repreensão de Cláudio Ramos.

"O meu amigo está a viver dentro de uma micro-sociedade que é o 'Big Brother' e só eles os dois [Pedro e Jéssica] é que sabem o que sentem um pelo outro. Nem nós nem ninguém, muito menos os comentadores, têm o direto de julgar quem quer que seja", começou por referir um dos amigos de Pedro Alves que esteve em estúdio para o apoiar e representar.

Perante tais palavras, Cláudio Ramos saiu em defesa dos comentadores oficias do reality show e mereceu resposta pronta por parte do amigo de Pedro Alves: "Uma coisa é comentar outra coisa é fazer comentários depreciativos de forma a julgar as pessoas em praça pública, isso é feio e isso não é comentar nem é ser profissional".

A troca de farpas continuou, com o apresentador a voltar a defender a sua equipa e a questionar o amigo do concorrente se estaria a falar de Ana Garcia Martins - que estava presente em estúdio a ouvir as suas palavras.

"Não sei quem é essa senhora... Peço desculpa porque ainda tem muito que evoluir para lhe atribuir esse nome - senhora", respondeu o jovem, imediatamente interrompido pelo apresentador.

"Peço desculpa, eu não vou permitir que falte ao respeito a uma pessoa que trabalha comigo e faz parte da minha equipa", reagiu Cláudio Ramos.

Em seguida, foi dada a 'A Pipoca Mais Doce' a oportunidade de se defender: "Não escolherei o tipo de comentários que eu faço de acordo com o que as famílias gostam mais ou gostam menos, porque acho que também não foi para isso que eu fui contratada. Falarei sempre do que vejo dentro da casa", afirmou a comentadora.

"Enquanto aqui estiver vou continuar a dizer aquilo que penso, no tom que me apetece, independentemente de isso agradar a amigos ou familiares", completou, por fim, merecendo os aplausos do público.

Reveja aqui as imagens.

