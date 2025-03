Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam esta terça-feira, 25 de março, no 'Dois às 10', uma das concorrentes mais populares da terceira edição do 'Big Brother': Lara Machado.

Em direto no programa matutino da TVI, a ex-participante do 'BB' confessou ter ficado, a certa altura, desiludida com Cláudio Ramos.

"Uma vez até fiquei um bocado chateada com o Cláudio, até lhe enviei uma mensagem", começou por referir, passando a explicar que a sua tristeza se deveu a um comentário feito pelo apresentador há vários anos.

"Havia uma festa qualquer e ele [Cláudio Ramos] estava a comentar com outras comentadoras e disse algo como: pois, a malta do 'Big Brother' só vai à festa do croquete", recordou.

Lara explicou ter ficado ofendida na altura, embora o comentário não fosse propriamente sobre a sua pessoa. Ainda assim, fez questão de elogiar a evolução do comunicador: "Acho que ele cresceu e está cheio de luz".

