Lara Machado foi uma das concorrentes que mais se destacou na terceira edição do 'Big Brother', corria o ano de 2001.

Passados 24 anos, a ex-concorrente do reality show voltou à televisão. Lara marcou presença na emissão de terça-feira, 25 de março, do 'Dois às 10'.

Lara envolveu-se no 'Big Brother' com Pedro, com quem chegou a casar-se. O casal teve dois filhos em comum, Pedro Maria, de 20 anos, e Afonso, de 19, e divorciou-se sete anos depois do enlace.

Aos 42 anos, Lara voltou a casar-se com o seu atual companheiro. Desta união nasceram duas meninas.



© TVI

