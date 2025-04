Sandrina Pratas resolveu no Dia das Mentiras tentar 'apanhar' o marido numa partida hilariante.

A ex-concorrente do 'Big Brother' aproximou-se de Lucas com uma ecografia na mão dizendo-lhe que ia ser pai novamente.

"Estás doida?", reagiu o brasileiro, que percebeu de imediato tratar-se de uma partida.

"O Lucas ficou com o rabo apertado", brincou Sandrina ao mostrar as imagens do momento. Confira a galeria para vê-las.

