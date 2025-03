Sandrina Pratas gravou um vídeo onde confessa estar "triste" depois de ter sido novamente alvo de críticas devido a um suposto erro ortográfico.

A ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou uma imagem de promoção a uma 'live', onde a palavra cabeleireiro surgia mal escrita, levando a que fosse duramente criticada.

"Começaram a criticar-me, [a dizer] que não sabia escrever", lamentou Sandrina, que explicou nas imagens ter sido uma fã a escrever o referido erro - que na verdade não tinha tanta importância quanto isso.

"Julgaram-me e ofenderam-me de todas as maneiras. Só quero dizer a essas pessoas, que não têm Deus no coração e são pessoas muito más consigo", disse ainda, mostrando-se disposta a ajudar as referidas pessoas em questão.