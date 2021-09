Depois do lançamento de 'Memórias', a autobiografia de Francisco Pinto Balsemão, Bárbara Guimarães recorreu às redes sociais para deixar um elogio público ao jornalista, empresário e político português.

"Para mim, são três as características que definem Francisco Pinto Balsemão: dignidade, respeito e lealdade. Conheço-o há 25 anos (mais de metade da minha vida e quase toda a minha vida ativa) e há 25 anos que trabalhamos juntos", começou por referir.

"Aprendi com o seu exemplo a não desperdiçar tempo, ideias, dinheiro e muito menos pessoas. Ensinou-me a acreditar que vale a pena lutar pelos nossos valores e princípios, com inabalável tenacidade. Foi com essa tenacidade que construiu, e constrói ainda, um mundo melhor, projecto que assumiu como a missão da sua vida. Por isso lhe estamos e devemos estar gratos", elogiou.

Sobre a obra, a apresentadora afirmou que é um privilégio poder aceder ao "vibrante mundo" do empresário. "Pela leitura destas fascinantes 'Memórias' a que temos o privilégio de poder aceder, ficamos dentro do seu vibrante mundo e das histórias dentro da História dos últimos oitenta anos, de que ele foi espectador e protagonista. Um livro de que se saboreia cada uma das suas páginas, que se lêem de enfiada e sem dar conta do tempo. Ficamos à espera de mais! Obrigada, por tanto", rematou.

Leia Também: "Dia para aplaudir e homenagear" Francisco Pinto Balsemão