Bárbara Guimarães foi ao seu baú de memórias e partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um "tesourinho", nomeadamente um dos momentos do programa especial 'Maior Cabaré do Mundo', que gravou em Paris.

"Um grande tesourinho vindo diretamente do 'Maior Cabaré do Mundo'. Um programa que gravei em Paris com ilustres convidados portugueses. Joana Lemos não foi exceção. Tão mínimas!", realçou a apresentadora na legenda da partilha.

Ora veja:

Leia Também: Bárbara Guimarães mostra raras fotografias do pai