Joana Lemos usou as redes sociais para nas últimas horas reagir às duras críticas e comentários negativos de que tem sido alvo desde que foi colocada em antena a sua participação no programa 'Irresistível', da SIC Mulher.

Numa entrevista conduzida por Bárbara Guimarães, a antiga piloto de todo-o-terreno realçou a importância da maternidade na sua vida e acabou a receber comentário de ódio.

"Estou profundamente indignada com as reações que surgiram após a divulgação de uma entrevista/ conversa com a Bárbara Guimarães em que partilhei, de forma sincera, que o facto mais importante da minha vida foi ser mãe. Deixei claro, nessa mesma conversa, que esse era o meu sentimento, e a minha experiência pessoalíssima, e que respeitava profundamente todas as mulheres, independentemente das suas escolhas ou prioridades", declarou a respeito do tema.

"Fiquei chocada com a agressividade que se gerou à volta de um sentimento e uma avaliação que são os meus, e que para mim são tão naturais e tão humanas", disse, apenando a que os que a criticam assistam primeiro à entrevista na íntegra.

"Não gosto, nunca gostei de rótulos, nem acredito em classificações que nos dividem com ‘labels’. Sempre defendi - e continuo a defender - a liberdade individual em todas as suas dimensões, e o respeito pelos outros", acrescentou Joana Lemos, que tem dois filhos, Tomás e Martim, fruto do casamento terminado com o empresário Manuel Reymão.

"É com tristeza que contato que muitas vezes quem mais fala em democracia e liberdade de escolha e de expressão é quem menos tolera a diferença, enchendo as mãos ou a boca de paus e pedras para atacar tudo e todos os que não pensam ou não agem como seus iguais", completou.



© Reprodução Instagram - Joana Lemos

