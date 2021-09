'Memória' é o nome da obra de Francisco Pinto Balsemão que foi lançada esta terça-feira, 21 de setembro. Um evento que contou com a presença de várias caras conhecidas, entre elas Liliana Campos.

No Instagram, a apresentadora da SIC fez questão de destacar este momento, aproveitando ainda para deixar uma carinhoso mensagem ao fundador e presidente do Grupo Impresa, a quem teceu rasgados elogios.

"No dia oficial do lançamento do livro 'Memórias' do Dr. Francisco Pinto Balsemão, vivi momentos felizes. Foi dia para criar outro tipo de memórias, com sorrisos e partilhas. Rever muitas caras amigas e outras conhecidas. Mas principalmente foi dia para aplaudir e homenagear a vida, a obra e o legado deste senhor em todos os sentidos da palavra, a quem alguém ontem chamou de o último grande e verdadeiro aristocrata do nosso país", começou por dizer.

Antes de terminar, deixou ainda a nota por causa da pandemia: "Claro que todas as regras foram mais que respeitadas, mas foi o mais próximo que estive daquela que era, e vai voltar a ser, a nossa normalidade".

