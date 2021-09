A desfrutar de uns dias de descanso no sul do país, Liliana Campos deu nas vistas nas redes sociais com uma série de fotos em que aparece em fato de banho.

Aos 50 anos, a apresentadora da SIC continua a impressionar pela boa forma física - e a caixa de comentários assim o prova.

"É como o vinho do Porto", escreveu um internauta. "Os 50 são do melhor", lê-se ainda.

Veja as imagens na galeria.

