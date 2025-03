Ana Marques marcou presença no programa de Bárbara Guimarães na SIC Mulher, 'Irresistível'.

A apresentadora da SIC acabou por falar do papel da maternidade e da gravidez.

Ana foi mãe das gémeas Francisca e Laura há 15 anos mas o momento do nascimento foi complicado. A comunicadora sofreu de pré-eclâmpsia, uma condição que aumenta a tensão arterial e que faz com que exista risco de vida tanto para a mãe, como para o bebé.

Questionada por Bárbara se quis ter mais filhos, Ana Marques respondeu:

"Eu queria muito ter tido mais filhos mas há que saber ler os sinais do criador. Eu engravidei aos 37 anos, tive uma pré-eclâmpsia, tive quase a 'patinar' [...] eu ainda passei mal depois delas nascerem, tive uma depressão pós-parto complicada, não diagnosticada, que teve as suas sequelas mais tarde", revelou, concluindo que as condições não estavam reunidas para mais uma gravidez.

Veja aqui a entrevista.

