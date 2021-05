Ana Marques e José Figueiras foram os apresentadores escolhidos para conduzir a emissão que a SIC preparou para a tarde deste sábado, 15 de maio, dia do último adeus a Maria João Abreu.

Um programa destinado a homenagear a atriz, que morreu no dia 13 de maio, aos 57 anos.

Durante a emissão, Miguel Costa esteve no local onde está a decorrer o funeral, na Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa. A cerimónia religiosa está marcada para as 17h e depois seguirá para o cemitério do Alto de São João.

O ator e repórter do 'Alô Portugal' tem conversado com alguns colegas e amigos que não faltaram à despedida de Maria João Abreu. Além disso, em estúdio também estão a receber caras conhecidas e chamadas de todos os que queiram recordar e prestar um tributo à atriz.

Para a ocasião, tanto Miguel Costa como Ana Marques e José Figueiras escolheram uma peça de roupa de cor branca para este momento marcante, cumprindo assim o pedido do marido de Maria João Abreu, João Soares.

De destacar que, entretanto, a nora de Maria João Abreu, Rita, mulher de Ricardo, recorreu ao Instagram para revelar que a atriz "partiu em paz" na quinta-feira, 13 de maio, a ouvir uma música que "adorava", interpretada pelo marido e por Ricardo. "Esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez", acrescentou.

Maria João Abreu esteve casada com José Raposo durante mais de duas décadas, com quem tem em comum os filhos Miguel e Ricardo. Anos após a separação, a atriz deu o nó com João Soares.

