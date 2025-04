Sines não está no radar de todos. E talvez isso seja parte do encanto. Entre a herança industrial e o mar imenso, há um hotel que desafia as expectativas e convida ao repouso: o Sines Sea View Business & Leisure Hotel. O nome não engana. Do quarto ou das varandas, o Atlântico estende-se sem filtros com aquela luz crua que só o litoral alentejano sabe oferecer.

Dois anos depois da sua abertura, o hotel consolidou o que prometeu: ser um ponto de encontro entre o trabalho e o descanso, uma vez que é o primeiro hotel da zona com esta vocação dupla. Quem chega para reuniões, fica para os sunsets. Quem vem para desligar, pode ficar ligado: à paisagem, ao corpo ou à agenda.

Ver o mar já não basta. Em Sines, o Sea View convida a ficar créditos: Divulgação

Com 120 quartos, oito deles suítes, o espaço é generoso, mas não impessoal. Cada divisão traz um traço de identidade e até a receção chama a atenção com os seus azulejos Viúva Lamego. Janelas amplas e um espelho de água no exterior dão lugar a um ambiente onde o silêncio que não se compra e sim, se encontra, uma vez que estamos perto o suficiente para observar o mar, mas ainda num local mais resguardado de Sines, onde a nova construção começa a tomar forma.

Ver o mar já não basta. Em Sines, o Sea View convida a ficar créditos: Divulgação

A decoração evita modas rápidas e de certa forma apela ao minimalismo, com cores da terra, tons de mar, madeira e luz. Há ainda um spa, com piscina interior aquecida, jacuzzi, sauna e massagens. Ao lado, o ginásio está bem equipado para quem não gosta de parar.

No último andar, o Bar à Vista transforma o rooftop num ponto de fuga com cocktails ao fim da tarde, música e aquele pôr-do-sol. No entanto, o mesmo apenas funciona nos meses de verão, estando a sua previsão de abertura em maio.

Sines ainda não tem multidões. E é precisamente isso que torna o Sea View uma opção para uma escapadinha. Para o mês de abril, os preços, por quarto, começam nos 110€.

Volta do Mar: entre o Atlântico e o interior, um restaurante que observa e interpreta

Para quem gosta de ambientes calmos e sem a azáfama dos grandes hotéis, apreciar o espaço torna-se parte da experiência. No Volta do Mar, restaurante integrado no Sines Sea View, esse apelo é claro.

Só ao abrandar é que se percebem os detalhes: os candeeiros em forma de pássaro que decoram as paredes, as cores dominadas pelo azul e castanho que evocam mar e terra, e a harmonia discreta de um espaço amplo, moderno e bem iluminado. O serviço, entregue a uma equipa jovem, traz energia à sala, com simpatia e disponibilidade. A banda sonora — recheada de êxitos pop — poderá não ser do agrado de todos, mas contribui para uma atmosfera leve e descomplicada.

Ver o mar já não basta. Em Sines, o Sea View convida a ficar créditos: Divulgação

À frente da cozinha está o chef David Proença, com passagem por espaços de referência como o Bica do Sapato, o Hotel Ritz Four Seasons e o InterContinental Estoril. Depois de experiências no Alentejo, onde chefiou a Herdade da Matinha e fundou o Restaurante Afeto, assumindo a direção gastronómica do Sines Sea View como Chef Executivo, onde aposta em opções tradicionais com margem para inovação.

As entradas fazem essa intenção transparecer: croquetes de javali com chutney de cebola roxa (8€) e torricado de pimentos assados com ovo estrelado (9€) são dois exemplos de como a tradição e a criatividade podem coexistir num mesmo prato.

O couvert marca presença com subtileza: pão de fermentação natural acompanhado de três propostas que vão além do habitual — manteiga de algas, picadinho crocante de cebola, tomate e algas, e um patê de azeitona feito in-house, como a equipa faz questão de sublinhar.

Nos pratos principais, a refeição pode encontrar um equilíbrio entre o mar e a terra. Seja pelo polvo assado com puré de milho noisette e grelos (24€), que surpreende pela suavidade e contraste, onde a doçura do puré eleva a textura do polvo, seja pelo lombo de vaca com puré de cebola roxa e batata gratinada (29€) que aposta numa densidade de um prato de conforto.

Nas sobremesas a mousse de chocolate, croissant e avelã (9€) é rica jogando com texturas, enquanto o “Pão de Ló” de chocolate branco (10€) é feito na hora — demora cerca de 20 minutos — e chega à mesa ainda quente, como deve ser, simples e indulgente.

Embora o ambiente seja descontraído, o Volta do Mar sabe exatamente o que quer ser: um espaço onde a gastronomia se alinha com o lugar e onde o tempo à mesa não se mede só pelo relógio.

Para além do hotel. Descobrir Sines com tempo

Ver o mar já não basta. Em Sines, o Sea View convida a ficar créditos: Divulgação

Sines não se esgota na vista. A cidade reserva experiências para quem decide ficar mais um dia e abrandar para as apreciar. No centro histórico, o Castelo de Sines oferece uma perspetiva única sobre a cidade e o mar. A poucos passos, a Casa de Vasco da Gama e a sua estátua homenageiam o navegador que aqui nasceu.

Ver o mar já não basta. Em Sines, o Sea View convida a ficar Uma das vistas mais emblemáticas para o mar é junto às muralhas do Castelo onde está a estátua de Vasco da Gama. créditos: Daniela Costa

A gastronomia local merece destaque. No Mestre Inácio, o peixe fresco grelhado é a estrela, preparado com a simplicidade que realça os sabores do mar. Para uma experiência mais tradicional, a Taska do Fisgas oferece pratos típicos como a espetada de tamboril e gambas ou o bacalhau.

Para um lanche ou final de tarde, o Vela D’Ouro, junto ao Castelo é o local onde pode desfrutar de uma bebida acompanhada de um Vasquinho, o pastel tradicional de amêndoa e gila, exclusivo deste café típico.

Ver o mar já não basta. Em Sines, o Sea View convida a ficar A Taska do Fisgas e os Vasquinhos são duas das experiências que pode ter numa visita a Sines. créditos: Daniela Costa

Para os amantes de caminhadas, a Rota Vicentina passa nas proximidades, oferecendo trilhos costeiros. As praias são outro atrativo. A de São Torpes, anteriormente conhecida pelas suas águas mornas, é ideal para surfistas iniciantes e banhistas. Mais a sul, a Praia da Vieirinha convida à tranquilidade, com areais menos frequentados e paisagens naturais.

Especial Páscoa: mar, tradição e uma mesa cheia

Entre os dias 18 e 21 de abril, o Sines Sea View Hotel propõe uma escapadinha de Páscoa que quer juntar conforto, tradição e sabor. Os hóspedes beneficiam de 15% de desconto na estadia, com oferta de boas-vindas incluída — e o pequeno-almoço está garantido, qualquer que seja a tipologia escolhida.

Ver o mar já não basta. Em Sines, o Sea View convida a ficar créditos: Divulgação

Sines Sea View Morada: Rua da Nau São Miguel, 7520-315 Sines Contactos: +351 269 038 980 Site: https://www.sinesseaview.com/ Instagram: https://www.instagram.com/sinesseaviewhotel/ Facebook: https://www.facebook.com/sinesseaviewhotel

O ponto alto da celebração acontece no domingo de Páscoa, com um almoço buffet no restaurante Volta do Mar. Na ementa há opções desde a canja de galinha, passando pelo pão recheado e tábua de enchidos, até aos pratos principais como o bacalhau fresco com migas de broa e a perna de borrego assada lentamente. Para terminar, há mousse de chocolate, pudim de ovos, cheesecake, arroz-doce e o inevitável folar doce.

O almoço custa 39€ por pessoa (com 50% de desconto para crianças dos 4 aos 11 anos) e inclui bebidas. Para os mais pequenos, a festa continua com uma Caça aos Ovos pelo hotel.

O SAPO Lifestyle esteve no Sines Sea View Business & Leisure Hotel a convite.