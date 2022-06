- Faça um passeio de barco pelo Rio Tejo e veja o pôr do sol

O cruzeiro Yellow Boat River Tour, que se realiza quatro vezes por semana, é uma boa opção para fazer em família e onde será possível apreciar a beleza da cidade com o pôr do sol como pano de fundo. Após embarcar no Terreiro do Paço, ao longo de uma 1h15m vai passar por alguns dos locais mais emblemáticos de Lisboa, como é a Ponte 25 de abril, o Cristo-Rei, o Padrão dos Descobrimentos e o a Torre de Belém. Saiba mais aqui.

- Experimente uma aula de grupo com brunch incluído

Todos os sábados o restaurante e bar lisboeta Eat Pray Love dá-lhe a possibilidade de experienciar um conceito diferente: uma aula de grupo seguida de um brunch. Com diversas modalidades que vão variando ao longo do mês, o evento tem o custo de 25 euros e oferece um brunch composto por opções flexitarianas. Saiba mais aqui.

- Dê um salto até à Costa da Caparica para um almoço na praia

Se lhe apetece desfrutar de uma refeição com vista para o mar, pode fazê-lo no Clássico Beach Bar. Localizado na praia de São João na Costa da Caparica, neste espaço - que também funciona como beach club - o mais dificil vai ser escolher o que comer: peixe e marisco acabado de pescar, saladas frescas e sobremesas de lambuzar os dedos com cocktails a condizer são algumas das opções disponíveis no menu. Saiba mais aqui.

- Explore uma das rotas turísticas de Castelo Branco

Em março o Município de Castelo Branco lançou a 'CB Rotas': uma aplicação que permite aos visitantes descobrir a cidade através de 10 rotas turísticas interativas. Divididas por temáticas (Ativa, Radical, Viva, Lazer, Azeite, Bordado, Museus, Murais, Património e Artes e Ofícios), estas têm a vantagem de ser complementadas entre si e incluírem propostas que podem ser exploradas por toda a família. Saiba mais aqui.

- Conheça a primeira estátua evolutiva do mundo

Na semana passada a Zippy inaugurou aquela que é a primeira estátua evolutiva do mundo: um bebé à escala real com 3,200 kg em latão. Ao longo de 10 anos, e à semelhança de um bebé, a estátua vai crescer e dar origem a uma diferente. A escultura pode ser visitada na Praça Central do Centro Colombo e é é uma das iniciativas promovidas pela marca infantil para assinalar o lançamento do movimento ‘Igualdade de Génio’. Saiba mais aqui.

- Passe uma tarde na piscina (com direito a extras)

Se pretende sair de casa e aproveitar as altas temperaturas que se fazem sentir, o Lisbon Marriott Hotel dá-lhe a oportunidade de fazer uma tarde de piscina sem sair do centro da cidade. O "Pool Access" - que lhe dá acesso à piscina e jardim - é um dos três pacotes disponibilizados pela unidade hoteleira neste verão. Saiba mais aqui.

- Parta à descoberta dos melhores vinhos no festival Douro Wine City

O evento Douro Wine City volta a ser um palco para descobrir, reencontrar e até comprar os vinhos durienses. Cerca de 100 produtores de vinhos da primeira região demarcada e regulamentada no mundo estarão no Auditório Municipal do Peso da Régua, de 10 a 13 de junho. Apresentam os recentes lançamentos, as novidades absolutas que o mercado ainda não conhece e os rótulos que já se tornaram ícones generalizados. Saiba mais aqui.

- Desfrute de atividades ao ar livre em Oeiras

Chama-se Spring in the Park e promete oferecer uma programação diversificada a todos aqueles que pretendem aproveitar o bom tempo ao ar livre. O evento, que vai estar a decorrer durante o mês de junho no Lagoas Park e terá entrada livre, contará com arte ao vivo, Gaming, Markets, Arraial de Santo António e Food Trucks. Saiba mais aqui.

- Rume até ao Algarve para experimentar o novo Yakuza

Desde 1 de junho que o chef Olivier da Costa voltou a reabrir a versão pop-up do Yakuza, que atualmente já conta com um restaurante em Lisboa, no Porto e em Paris. Localizado no resort Pine Cliffs, em Albufeira, os amantes de comida japonesa que pretendem experimentar este novo espaço podem fazê-lo ao jantar até ao final do verão. Saiba mais aqui.

- Assista a um espetáculo de vídeo mapping nas Ruínas do Carmo

Até dia 15 de julho pode assistir ao “Lisbon Under Stars”: um espetáculo de vídeo mapping que tem lugar nas ruínas da Igreja do Convento do Carmo. O evento noturno combina projeções 360 o, coreografias virtuais e múltiplos efeitos visuais e irá guiar os espectadores através de alguns dos acontecimentos mais relevantes da história de Lisboa e do país. Saiba mais aqui.