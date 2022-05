Para grande parte dos portugueses não é novidade que as praias da Costa da Caparica estão entre as que têm mais afluência do país, mas, provavelmente, o que muitos não sabem que é na praia de São João esconde-se uma das últimas aberturas do grupo Olivier, o Clássico Beach Bar.

Foi em junho de 2020, em plena pandemia, que Olivier da Costa decidiu juntar o melhor de dois mundos: a gastronomia de excelência servida à beira-mar. "Nós queremos dar um serviço premium a esta zona: ter guardanapo de pano, um copo de vidro alto, servirem sempre o vinho e a água. Basicamente quis recriar o que há de melhor na Europa, nomeadamente em termos de restaurantes de praia, como há em Ibiza e Formentera", disse ao SAPO Lifestyle num almoço para assinalar a abertura da época de 2022 sobre este projeto. A carta mantém-se inalterada uma vez que, nas palavras do empresário, o espaço "tem aquilo que as pessoas querem comer na praia": peixe e marisco acabado de pescar, saladas frescas e sobremesas de lambuzar os dedos com cocktails a condizer.

O Carpaccio de polvo (14€), as Amêijoas à Bulhão Pato (26€), o Arroz de Choco (52€), a Mousse de Kit Kat (8€) ou a Tora de Laranja (6€) são apenas algumas das opções disponíveis.

A expectativa para este ano é subir a fasquia uma vez que não há restrições, o que dará a Olivier a oportunidade de pôr em prática tudo aquilo com que sempre sonhou para o Clássico Beach Bar. "O que temos aqui, e acho que nos diferencia um bocadinho, é o conceito de beach club: as pessoas podem vir à vontade, nós temos a toalha, temos um frapé com gelo, podem pedir as bebidas que nós levamos", afirma sobre este projeto que, com o arranque da época balnear que tem lugar no dia 1 junho, vai contar com diversas novidades.

Este ano, o apoio de praia vai ser ampliado e onde será implementado um conceito completamente diferente daquele que existe no restaurante: uma carta mais light e mais acessível que possibilita aos banhistas pedir refeições rápidas de forma a poderem aproveitar ao máximo o dia de praia. "Lá em baixo vamos roubar o conceito do DC Brothers e do Savage. Não temos uma ementa muito extensiva, mas vamos ter ótimos hambúrgueres, ótimos tacos, vamos os ter nachos com guacamole. Quem quiser uma coisa com melhor serviço e sentado, vem aqui [ao Clássico]", explica o chef sobre esta área que vai contar com 60 mesas e duplicar a capacidade do restaurante durante os meses de verão.

Quem pretender um dia mais relaxante e de descanso poderá fazê-lo numa área criada especialmente para esse efeito onde, este ano e pela primeira vez, será possível usufruir de massagens modeladoras em camas balinesas. Paralelamente, o chef Olivier tem ainda a expectativa de poder ter uma segunda área onde os clientes poderão ter um serviço mais exclusivo em termos de menu, acesso a camas maiores e um espaço lounge.

As festas de sunset, juntamente com outros eventos, vão animar o espaço durante as noites quentes de verão cuja programação será divulgada nas redes sociais do Clássico Beach Bar. "O sunset vai ser a palavra-chave aqui e neste conceito aquilo que nós gostamos de fazer é o que eu chamo de late lunch: as pessoas vêm almoçar às 15h/16h da tarde, depois ficam a almoçar até às 18h e ficam a beber e a divertir-se até às 21h da noite para verem o sunset. Depois quem quer sair à noite sai", refere.

