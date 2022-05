De quinta-feira a sábado, de 5 de maio a 15 de julho e de 25 de agosto a 1 de outubro, o “Lisbon Under Stars” (LUS) promete animar as noites de primavera e verão num dos mais emblemáticos monumentos lisboetas. O espetáculo de vídeo mapping que estreou em 2018, já foi visto por cerca de 107 mil espetadores nacionais e estrangeiros.

O LUS, uma criação multimédia do ateliê OCUBO (conhecido pela realização de projetos de grande escala de video mapping, luz e tecnologia), uma experiência sensorial de 45 minutos, vai transformar as ruínas da Igreja do Convento do Carmo em telas tridimensionais onde se combinam projeções 360 o, coreografias virtuais e múltiplos efeitos visuais. Com o público a poder circular livremente pelo espaço, é possível escolher, ver e descobrir vários ângulos e perspetivas.

O público é convidado a vivenciar o espetáculo a partir de vários ângulos e perspetivas, acompanhando a narrativa de Catarina Furtado, através de alguns dos acontecimentos mais relevantes da história de Lisboa e do país. É possível, por exemplo, embarcar numa caravela dos Descobrimentos Portugueses e observar as paisagens exóticas dos destinos alcançados pelos navegadores do país, ou sentir o Terramoto de 1755.

A visita espacial guiada por vários momentos históricos terá as participações especiais de grandes nomes da música, cultura e dança portuguesa, incluindo notas de Amália Rodrigues e Salvador Sobral.

Para a realização deste projeto, OCUBO conta com a participação dos músicos Mariza, Paulo Marinho e Teresa Salgueiro, dos Tocá Rufar, Coro de Câmara Lisboa Cantat e da Orquestra de Câmara da GNR e ainda dos artistas Add Fuel, Daniel Eime,Vanessa Teodoro e a Street Artist Mafalda M. Gonçalves.

Os bilhetes encontram-se à venda na bilheteira no local, no site oficial e locais habituais. Os preços dos ingressos variam entre os 15 euros (adulto), 12 euros (crianças dos quatro aos 17 anos, estudantes, mais de 65 anos, residente no concelho de Lisboa, mobilidade reduzida). Bilhete Familiar - preço por pessoa/ mínimo dois adultos e uma criança:10 euros.