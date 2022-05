Regresso às semanas sem feriados? Com estas sugestões, há sempre tempo para relaxar

Um festival de bonecos de fio

Espinho | festival | até 15 mai. | M/0

O Mar-Marionetas – Festival Internacional de Marionetas de Espinho está de volta, afirmando-se como uma mostra de espetáculos centrados nos bonecos de fios. Durante estes dias, também pode contar com exposições, workshops e muita animação de rua. O festival realiza-se em vários pontos da cidade, como o Centro Multimeios, o FACE - Fórum Arte e Cultura Espinho, a Biblioteca Municipal e o Auditório de Espinho.

Música clássica para todos

Oliveira de Azeméis | espetáculos | 5 a 8 mai. | M/0

Em maio, Oliveira de Azeméis recebe uma programação cultural variada, incluindo concertos para bebés e público adulto. O projeto "Holograma da Casa na Área Metropolitana do Porto" leva a programação da Casa da Música aos 17 municípios da Área Metropolitana do Porto. O objetivo está em criar laços entre as populações e incentivar a escuta de música erudita.

Cinema indie em Lisboa

Lisboa | cinema | até 8 mai. | M/0

A 19.ª edição do IndieLisboa traz à capital uma festa cheia de cinema. De 28 de abril a 8 de maio, o festival exibe filmes fora dos circuitos comerciais de exibição, com sessões no Cinema de São Jorge, Culturgest, Cinemateca Portuguesa, Cinema Ideal e Biblioteca Palácio Galveias. O IndieJúnior oferece programação para toda a família, provando que o cinema indie é para todos.

Rotinas coloridas

Lisboa | férias | 2 a 6 mai.: 9.30h-17.30h | 4 a 13 anos

O Museu Coleção Berardo apresenta uma proposta de férias intercalares. Inspirados no trabalho de Gérard Fromanger e de outros artistas de pop art, as crianças vão pintar e representar os seus gestos diários, através dos contrastes de tonalidades. Durante cinco dias, aprende-se a desenhar com perspetiva, os vários truques para aumentar uma imagem e como conseguir o contraste perfeito de cores.

A maior flor do mundo

Seixal | hora do conto | 3 a 14 mai.: 10.30h-12h | 4 a 12 anos

De 3 a 14 de maio, a Biblioteca Municipal do Seixal celebra o centenário de José Saramago, com a leitura de "A Maior Flor do Mundo". E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? A resposta encontra-se nesta hora do conto, adequada não só aos mais novos, mas também aos mais crescidos.