Os Viajantes

Culturgest | 30 abr.| M/3

Nesta curta-metragem, acompanhamos as curiosas aventuras de um tigre. Ao tentar escapar de um caçador, o animal acaba numa estação especial. Entre as personagens que conhece, encontra-se um astronauta e o seu peixinho dourado. Uma animação francesa, onde se pode esperar o inesperado.

O Polvo

Cinema São Jorge | 29, 30 abr., 1,6,7, 8 mai. | M/0

“O Polvo” é uma curta-metragem de Julia Ocker, originária da Alemanha. O foco está num desafio caricato: quão fácil é fazer um bolo quando se tem oito braços? Uma polva de longos tentáculos responde. Afinal, oito braços pensam melhor do que um.

O Beijo

Cinema São Jorge, Culturgest | 2, 3, 4, 5, 6, 8 mai. | M/12

A autodescoberta constitui o tema central de “O Beijo”. Doriane tem treze anos e um primeiro namorado. No meio desta nova torrente de emoções, uma amiga desafia-a a experimentar um linguado. Uma proposta francesa, direcionada aos pré-adolescentes.

URSA – A Canção da Aurora Boreal

Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal | 28, 29, 30 abr., 2, 3, 4, 5 6 mai. | M/3

As paisagens da Noruega emolduram as aventuras de Ursa. A protagonista procura a mãe, desbravando as profundezas do Ártico. No caminho, encontra desafios e amigos que tornam a sua jornada mais divertida. Não há frio nem neve que resistam à forte ligação entre mãe e filho.

Sons da Realeza

Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal | 29 abr., 1, 2, 3, 5 mai. | M/10

O checo Filip Diviak apresenta uma curta-metragem com muita música. Ele consegue produzir bonitos sons na sua guitarra. Ela é uma rainha de sangue azul. Quando lhe viu a cara, afastou-o da cidade. De floresta em floresta, com alguns amigos improváveis à mistura, melodias inéditas surgem.

Yaren e o Sol

Cinema São Jorge, Culturgest | 2, 3, 4, 5, 6, 8 mai. | M/12

“Yaren e o Sol” leva o espetador até à realidade acolhedora de um campo de férias. Há uma característica que todos os meninos do acampamento partilham: já perderam alguém importante nas suas vidas. Da ajuda mútua, nascem a confiança e as belas amizades.

Ursinho Silencioso

Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal | 28, 29, 30 abr., 2, 3, 4, 5 6 mai. | M/3

Já é hora de deitar, mas a vontade de dormir é pouca. No reino dos ursinhos, o sono tarda a chegar. Enquanto os ursos-adultos se distraem com mel e bagas, os ursos-pequenos vivem aventuras no meio das nuvens. Até onde irão parar?

Sozinhos no Elevador

Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal | 28, 29 abr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mai. | M/6

Anastasia Papadopoulou convida o público a observar as divertidas peripécias que ocorrem num elevador. De facto, quando estão sozinhas, as pessoas comportam-se de forma totalmente diferente. Dançar, colocar batom, tirar um macaco do nariz. Vai ser surpresa atrás de surpresa.