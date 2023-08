1. Calçado confortável

O tipo de calçado é fundamental para manter os pés saudáveis. O calçado deve ser o mais confortável possível, e deve certificar-se de que está limpo. O calçado apertado e desconfortável pode causar deformações resultantes da fricção direta com a pele, como calosidades na planta dos pés e por cima dos dedos.

2. Lave os pés corretamente

Lavar os pés corretamente deve ser uma preocupação. No verão, os pés estão em maior contacto com o chão. Para garantir que ficam bem limpos, pode recorrer a um gel de lavagem indicado para pés e a uma escova que permita eliminar toda a sujidade e as células mortas. Depois, devem ser bem secos com uma toalha, principalmente entre os dedos, para assegurar que esta zona fica livre de humidade. Os anti-transpirantes em pó ou em spray podem ser aplicados diariamente e são uma boa solução para os problemas de odor e para evitar fungos.

3. Creme hidratante

Deve ser aplicado diariamente, sobretudo à noite, antes de dormir, para que a pele regenere durante a noite. O creme hidratante pode ser aplicado com uma massagem simples, feita em movimentos circulares e com alguma pressão nas zonas do pé onde a pele estiver mais seca. A aplicação pode ser repetida sempre que sentir a pele dos pés seca.

4. Protetor solar

Na praia e piscinas, ou sempre que os pés estiverem demasiados expostos ao sol, é importante aplicar protetor solar nos pés, uma vez que estão tão expostos aos raios ultravioleta como qualquer outra parte do corpo.

5. Unhas a respirar

Manter as unhas sem verniz durante um determinado período de tempo. No Verão, o calçado mais descoberto faz com que muitas mulheres, por uma questão estética, optem por pintar as unhas. É aconselhável deixar as unhas sem verniz, pelo menos durante dois dias, para que nesse intervalo as placas de queratina se restabeleçam e sejam renovadas com oxigénio.

6. Esfolie os pés

Sempre que necessário para remover calosidades utilize limas esfoliantes – as elétricas são mais práticas - em média uma a duas vezes por semana, para que a sua utilização não provoque o efeito contrário, ou seja, que a pele se torne mais espessa como mecanismo de defesa.

7. Cuidados com as longas caminhadas

Se fizer longas caminhadas ou sempre que necessitar de usar sapatos de salto alto, utilize meias sem costuras, protetores de bolhas, protetores de calos ou palmilhas que permitam um caminhar mais confortável e protejam de futuros problemas.

8. Cuidados nos locais públicos

Espaços como ginásios, balneários ou piscinas são locais propícios a infeções. Fungos, micoses ou manchas são, por isso, mais comuns durante o verão – procure os produtos existentes no mercado e aconselhe-se com um profissional de saúde.