Calçado de mulher: o que evitar?

As mulheres são quem mais infligem “castigos” aos pés, usando com frequência calçado desadequado, provocando assim problemas desnecessários. Alguns dos problemas resultam da utilização de saltos altos com mais de 5 centímetros e excessivamente finos, sendo não só perigosos para os pés como também para a postura e articulações subjacentes.

Para além dos saltos altos, a ponta do calçado muito estreita também são nefastas para os dedos.

Para minimizar este efeitos negativos é fundamental moderar o uso deste tipo de calçado, sendo importante alternar com calçado mais baixo e adequado.

A utilização em excesso de chinelos e de calçado excessivamente mole (tipo sabrina) provoca também o aparecimento de inúmeros casos de dores diversas nos pés (como tendinites, inflamações nos tendões)

A adequação do calçado ao tipo de atividade é fundamental.

Calçado de homem: vantagens

O calçado do homem é muito menos problemático, quando comparado com o da mulher. O calçado do estilo Oxford (clássico) apresenta de um modo geral as características adequadas, isto é, contraforte resistente, ligeiro tacão largo, não dobra ao meio, apenas na zona dos dedos, e possui atacadores.