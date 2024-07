O processo fisiológico e natural do envelhecimento produz no pé alterações complexas e de difícil resolução, tendo o calçado um papel muitas vezes prejudicial. Assim, a podologia geriátrica é uma área importante, na medida em que procura amenizar as alterações apresentadas, dando ao idoso uma melhor qualidade de vida.

As patologias/doenças mais frequentes nos pés dos idosos são os Halux abdutos valgos (Joanetes); Pés planos (chatos); Dedos em garra, Sobreposição digital, Onicogrifoses (espessamento ungueal); Onicomicose (Fungos nas unhas), Artroses e Tendinites, Onicocriptose (unhas encravadas), Alterações da circulação periférica, Ulceras (feridas), Queratopatias (Calosidades); Alterações do apoio plantar e da marcha.

É normal ter dores nos pés?

A existência de dores nos pés é algo que é frequente, no entanto, não pode nem deves ser considerado normal.

O aparecimento das dores nos pés pode surgir devido a vários fatores, desde o tipo de calçado utilizado, como a própria profissão, ou até mesmo devido a causa intrínsecas, ou seja da própria pessoa ou do próprio pé.

Uma correta avaliação e estudo das sintomatologias permite, na maior parte dos casos, reduzir significativamente as queixas apresentadas.

Qual a importância dos cuidados dos pés dos idosos

Sendo o pé a única parte do corpo que nos permite caminhar e deslocar para onde pretendemos é de vital importância um cuidado e correto tratamento dos pés.

A ausência do caminhar acarreta consequências múltiplas não só para o próprio pé como também a saúde em geral.

É importante seguir alguns cuidados a ter com os pés, como por exemplo:

Lavar os pés diariamente; Secar bem especialmente entre os dedos; Cortar as unhas dos pés em forma reta; Estar atento a eventuais alterações do aspeto da unha, como, espessura, cor, forma, etc.; Examinar os pés regularmente; Adaptar o calçado à atividade diária, quer seja profissional, quer seja de lazer; Recomenda-se comprar o calçado no final do dia, altura esta em que os pés estão mais inchados e para que os sapatos se adaptem perfeitamente ao nosso pé; O tacão do sapato deve variar entre os 2 e os 4cm; Devemos optar sempre por um sapato com uma base ampla e evitar os sapatos pontiagudos; Ter o cuidado de escolher sapatos de materiais nobres, como a pele ou couro, para facilitar a respiração do pele; Usar os sapatos de forma alternada e deixar arejar de um dia para o outro; Os sapatos demasiados deformados e/ou rompidos devem ser substituídos; Optar sempre por meias de algodão, lã ou derivados, de forma a permitir uma melhor transpiração e evitar problemas de sudação e mau odor; Ter o cuidado de hidratar os pés com um creme especifico e adequado a cada situação, diariamente. Evitar a aplicação de creme hidratante entre os dedos, para não provocar maceração (pele branca) nestes espaços.

Qual a importância do calçado para o idoso?

Para o bem e para o mal o calçado tem um papel importante para o conforto e bem-estar dos pés. Mais importante que as marcas “A”, “B” ou “C” é fundamental que o calçado apresente as caraterísticas mais indicadas e nem sempre os sapatos mais “moles” são os mais adequados.

É importante que o calçado respeite as dimensões dos pés não só em comprimentos como também em largura, sendo sempre preferível a utilização de calçado com atacadores ou velcros em relação ao calçado de “pala” ou de “elástico”

O correto calçado permite não só evitar o aparecimento de patologias como também é um fator importantes na estabilidade e equilíbrio durante o caminhar.

Por quê recorrer ao podologista para o tratamento dos pés?

Como anteriormente foi referido o Podologista é um profissional de saúde licenciado que se dedica ao estudo, prevenção e tratamento das alterações/problemas dos pés, como tal, pode os seus conhecimentos permitem a realização de tratamentos mais eficazes como também auxiliar na escolha do calçado mais adequado.

Não só fruto da idade como também o aparecimento de outro tipo de doenças como a diabetes, alterações da circulação periférica, entre outras patologias podem ter consequências directas sobre os pés, necessitando como tal diferentes tipos de abordagens e cuidados.

As recomendações são de João Martiniano, Podologista na Clínica São João de Deus.