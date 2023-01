Consultar um podologista é uma mais-valia no sentido de diagnosticar precocemente e evitar ou tratar possíveis patologias dos pés, como são exemplo o transtorno dos padrões de marcha, as alterações dos joelhos, as alterações do apoio plantar, o pé plano (mais conhecido por pé chato), pé cavo, o desvio dos dedos, bem como algumas alterações da pele e das unhas do pé infantil.

Contudo, a par de procurar um especialista em Podologia, existem muitos cuidados que os pais devem ter com os pés dos seus filhos, permitindo-os crescer mais saudáveis:

- Lave e seque bem os pés das crianças todos os dias, sobretudo entre os dedos. O objetivo é prevenir as infeções por fungos, como por exemplo o pé de atleta.

- Certifique-se que o tamanho dos sapatos é sempre o correto. Substitua os sapatos que não servem. O pé precisa de espaço para crescer.

Na altura de comprar calçado, a criança deve experimentar os sapatos nos dois pés, pois normalmente existe uma assimetria de tamanhos entre ambos. Certifique-se que a criança está confortável em ambos os pés. Opte por sapatos com contrafortes rígidos e solas maleáveis.

- Alterne o calçado diariamente, de forma que possa arejar para eliminar a humidade e o suor.

- Use meias apropriadas, de preferência de algodão ou de lã, e do tamanho certo. Tenha atenção que as meias podem encolher e podem restringir o crescimento do pé da criança ou provocar dedos em garra.

- Corte as unhas da criança em linha reta, evitando que fiquem encravadas.

- Observe os pés no sentido de identificar unhas grossas e/ou amareladas.

- Pergunte-lhes se têm comichão nos pés.

- Esteja atento às quedas frequentes das crianças (a posição dos pés e dos joelhos influenciam a estabilidade e o equilíbrio)

- Valorize o aparecimento de dores nos pés, principalmente quando praticam desporto.

- Dentro de casa, incentive as crianças a andarem descalças. Isto permite desenvolver o sistema propriocetivo, melhora o equilíbrio e permite que os seus pés se desenvolvam e fortaleçam sem restrições.

- Lembre-os que devem andar sempre calçados em piscinas e balneários.

Um artigo do podologista Manuel Portela.