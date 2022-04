Tanto teatro

Maia | exposição | 3.ª a sáb.: 13h-00h, dom.: 14h-00h | M/0

Na Galeria da Quinta da Caverneira, canta-se os parabéns a 40 anos a transformar Porto e Maia em aldeias teatrais. Em formato de exposição, “Tanto Teatro! 40 Edições do Fazer a Festa” presta homenagem às centenas de companhias, artistas, participantes e espetadores que continuam a enriquecer a cultura da região.

Um mar de marionetas

Espinho | festival | até 15 mai. | M/0

O Mar-Marionetas – Festival Internacional de Marionetas de Espinho está de volta, afirmando-se como uma mostra eclética centrada nos bonecos de fios. Além de espetáculos, há muitas atividades à disposição das famílias, como exposições, workshops e animações de rua. Os espetáculos realizam-se em vários pontos conhecidos de Espinho, como o Centro Multimeios, o FACE - Fórum Arte e Cultura Espinho, a Biblioteca Municipal e o Auditório de Espinho.

Abril em vinil

Guarda | exposição | até 11 jun.: 2.ª a 6.ª: 9h-19h, sáb.: 14h-17h | M/0

Mesmo depois do 25 de Abril, qualquer dia é bom para celebrar este marco histórico. A exposição “Abril Vinil”, pertencente ao Museu Nacional da Imprensa, chega à Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço. Os visitantes podem apreciar mais de 100 discos em vinil, editados no período revolucionário. Fausto, Fernando Tordo, Paulo de Carvalho e Sérgio Godinho são apenas alguns dos nomes que marcam presença.

Brisas de Loo

Lisboa | espetáculo | 28, 29 abr.: 10h, 11.30h. 30 abr.: 10.30h, 16h | 3 a 5 anos

Além de ser o nome de um vento, Loo é também o nome da protagonista desta peça de teatro, que personifica as correntes de ar. Soprando com a sua maior força, Loo tem a dura tarefa de empurrar as dunas do deserto e devastar as zonas húmidas, mares e oceanos que encontra pelo caminho. Leve os mais pequenos a viver um mundo de sensações, no Centro Cultural de Belém.

Cinema indie em Lisboa

Lisboa | festival | 28 abr. a 8 mai. | M/3

A 19.ª edição do festival IndieLisboa traz à capital uma festa cheia de cinema, com direito a tratamento especial para os mais novos, através da secção IndieJúnior. Entre o Cinema São Jorge, a Culturgest, a Cinemateca Portuguesa, o Cinema Ideal e a Biblioteca Palácio Galveias, o IndieLisboa apresenta as melhores curtas e longas-metragens, fora dos circuitos comerciais de cinema.