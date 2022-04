Uma refeição com o seu animal de estimação ao lado? Nestes cinco cafés e restaurantes pet friendly, é possível

Pappa’Lab | Braga

Nas ruas do quarteirão anexo à Sé de Braga, surge o Pappa’Lab, uma loja de gelados artesanais, gerida por Marta Brito Bezerro. Até no inverno, os visitantes são convidados a adoçar o palato com mais de 20 sabores de gelados diferentes. O espaço é pet friendly, incluindo taças de água e biscoitos para os animais de estimação.

Apuro Vegan Bar | Porto

O Apuro Vegan Bar traz deliciosos petiscos vegan à zona do Porto. O ambiente descontraído é perfeito para momentos inesquecíveis, na companhia de iguarias à base de ingredientes vegan, orgânicos e locais. Os animais de estimação são mais do que aceites neste espaço, que é também palco de performances, conversas e apresentações de livros.

Tia Beijinha Pet Café | Coimbra

A Tia Beijinha Pet Café combina o melhor dos serviços de cafetaria com todas as valências para receber amigos de quatro patas. Enquanto os donos exploram a mercearia ou saboreiam um bom petisco, os patudos desfrutam de água, biscoitos e argolas para prender as trelas. A passear por entre as mesas pode também entrar Nala, a cadela residente do restaurante.

Cotidiano | Lisboa

Há espaço para os animais de estimação na mesa do brunch. Neste espaço all day food no Chiado, está convidado a desfrutar de ovos, torres de panquecas e almoços ligeiros. Mas não é tudo! À entrada do Cotidiano, foram colocados dois bebedouros para matar a sede aos seus companheiros. Assim, a refeição até sabe melhor.

Appetito Pizza Bar | Albufeira

No Appetito Pizza Bar em Albufeira, é possível viajar diretamente até Itália, através de uma carta onde a pizza é a grande estrela. Outras opções incluem um refrescante cocktail, pratos feitos com massa fresca ou uma salada com ingredientes de qualidade. Pode aproveitar tudo isto enquanto dá festinhas ao seu animal.