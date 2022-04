União Zoófila

Fundada em 1951, União Zoófila tem sido incansável na área do acolhimento de animais abandonados. Além de albergar centenas de cães e gatos, tem marcado presença na luta pelos direitos dos animais, alertando para as consequências dos maus-tratos. Para reconhecer o trabalho da instituição, pode tornar-se sócio, apadrinhar um animal ou até mesmo adotar.

Rafeiros SOS

Adoráveis rafeiros esperam a sua ajuda na zona da Amadora. Eis a morada da Rafeiro SOS, uma associação sem fins lucrativos, dedicada à causa animal. Por aqui, o tratamento, o resgate e os cuidados médicos são as grandes prioridades para zelar pelo bem-estar dos patudos. Além de um sistema de voluntariado, a Rafeiro SOS tem um número solidário. Basta ligar e já está a ajudar.

Animalife

A Animalife combate o abandono de animais, providenciando apoio a famílias carenciadas e pessoas sem abrigo com animais de estimação, bem como a associações de proteção animal. Está organizada em três núcleos e conta com o apoio de 150 voluntários. Faça parte desta família com donativos, compras na loja solidária da associação e muito mais.

Cantinho da Milu

Do sonho de Emília Silva, nasceu o Cantinho da Milu. Ao chegar de Angola, Emília descobriu Twice, uma cadelinha com pouco mais de 2 meses em péssimo estado. Foi o ponto de partida para um projeto com 700 cães, diariamente acarinhados neste espaço. Desde voluntariado à participação em atividades da instituição, existem várias formas de contribuir. Siga o lema da Milu: “lutar, nunca desistir”.

SOS Animal

A SOS Animal tem como missão proteger e defender todos os animais, através da partilha de informação que estimule a compaixão, respeito e compreensão dos seres humanos. Esta associação existe para resgatar, tratar e educar, não só em caso de negligência, mas também a nível legal. As doações de produtos ou monetárias são essenciais para mantar a SOS Animal em funcionamento.