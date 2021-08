O Dia Mundial do Cão é um dia especial que celebra este companheiro incrível e consciencializa as populações para a importância da defesa dos direitos dos cães e dos animais de companhia em geral.

Infelizmente, o número de cães vítimas de abandono é ainda elevado em Portugal, especialmente durante o verão. Daí a importância da escolha do mês de agosto para a celebração deste animal.

Quem tem a companhia de um cão em casa sabe que ele acaba por fazer parte da família. Afinal, eles estão lá quando mais precisamos, a sua fidelidade é impressionante e o amor que nos dão incondicional. E por que não oferecer-lhes um dia diferente?

Um dos melhores programas que pode fazer com o seu patudo é levá-lo a brincar em completa liberdade e em segurança. Os parques caninos são uma excelente opção para os deixar correr, socializar e gastar todas as energias. Conheça alguns dos melhores parques caninos do país.

Parques caninos em Lisboa

Jardim do Campo Grande - espaço amplo e fechado onde o seu cão pode fazer exercício e brincar na relva ou em diversas estruturas ou rampas de madeira, bem como em percursos de obstáculos. Tudo isto, sem trela.

Jardim Fernando Pessoa – espaço que detém pistas de obstáculos e equipamentos característicos, bebedouro e casa de banho exclusiva para cães.

Jardim Botto Machado – este parque canino situa-se no centro histórico de Lisboa. Além dos espaços verdes, tem também uma fantástica vista para o Tejo, o que acaba por ser uma vantagem para os donos. Os cães têm acesso a vários equipamentos para se exercitarem e brincarem, casa de banho e bebedouros caninos.

Parques caninos no Porto

Jardim Paulo Vallada/Jardim das Pedras – um parque canino com uma característica diferente do habitual: dois espaços compostos por equipamentos para treino e exercício físico, um para cães de grande porte e outro para cães de pequeno porte. Poderá também encontrar bebedouros humanos e caninos, uma caixa de areia e dispensadores de sacos de lixo.

Parque dos Picoutos - inclui equipamentos de agilidade, bancos e zonas de descanso com sombras, bebedouros e dispensadores de sacos do lixo. Não só é fantástico para o seu melhor amigo, como também para o ambiente, pois este parque apresenta materiais reciclados, como túneis e pneus para o seu patudo se exercitar.