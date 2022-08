Combater o abandono animal: tudo o que precisa de fazer se encontrar um patudo na rua

Manter a calma

Mesmo que tenha tendência a ser meigo, um animal perdido pode estar assustado ou desorientado. Lembre-se que esta é uma experiência traumática para o animal, sendo necessário ganhar a sua confiança e avançar com calma. É importante oferecer-lhe, de imediato, água para evitar casos de desidratação.

Procurar uma identificação

Nem sempre um animal perdido é um animal abandonado, podendo apenas ter fugido de casa. As coleiras são uma grande ajuda, na hora identificar os animais. Esteja também atento à presença de chapas, trelas ou peitorais. Se alguns destes sinais estiverem à vista, os donos podem estar por perto.

Recorrer ao veterinário

Quando não existe identificação, recolha o animal e leve-o ao veterinário. Os veterinários ajudam, de forma gratuita, a verificar o microchip no interior do cão ou gato, caso exista. Pegar no animal com uma toalha ou colocá-lo numa caixa são boas opções para tornar este processo o menos stressante possível.

Perguntar na vizinhança

Um dos procedimentos mais comuns a seguir, perante um animal sem identificação, é colocar anúncios na rua ou online, a alertar para o seu desaparecimento. Pergunte a vizinhos e amigos se alguma vez tinham visto o animal por aquela zona. Quantos mais pessoas forem avisadas, maior é a chance de encontrar um dono.

Em busca de uma vida melhor

Durante este processo, mantenha o animal em sua casa. Pode considerar adotá-lo ou tornar-se na sua família de acolhimento temporário. Caso não tenha possibilidades para receber o animal, contacte as autoridades competentes ou recorra a instituições de solidariedade. Algumas organizações dispõem de um sistema de apadrinhamentos, que lhe permite continuar em contacto com o patudo.