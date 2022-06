À procura de um animal para adotar? De Norte a Sul do país, estas instituições estão à sua espera

Receber um novo membro de quatro patas lá em casa é sempre uma alegria. De Norte a Sul do país, várias instituições necessitam da sua ajuda para dar uma casa a adoráveis patudos. Se está a pensar em adotar, evite as lojas de animais e estenda uma mão a quem mais precisa. Cães e gatos agradecem, com muitos mimos todos os dias.

Gatos para alguém | Viana do Castelo Da cabeça e do coração dos cidadãos de Viana do Castelo, surgiu a Gatos de Ninguém. Esta associação procura sensibilizar para o abandono e maltrato de gatos, promovendo a manutenção de colónias de rua e a adoção responsável. Se é um amante dos amigos com bigodes, já sabe onde pode fazer a diferença. Lar procura-se | Espinho A Patinhas Sem Lar tem contribuído para a proteção de animais em Espinho desde 2013. Depois de dois anos de pandemia, em que a falta de apoios financeiros se agravou, a associação precisa de donos dispostos a adotar mais do que nunca. O abrigo tem espaço para albergar 110 cães e 80 gatos. Acolher é o primeiro passo para o bem-estar dos animais. Unidos pelos animais | Lisboa A União Zoófila acolhe centenas de animais domésticos em situações de risco, garantindo todas as suas despesas de alimentação, tratamento diário e cuidados veterinários. Entre cães e gatos, com certeza encontra o seu próximo melhor amigo. Além de adotar, a instituição recebe donativos e apresenta a possibilidade de apadrinhamento. Ser por todos os seres | Lisboa Defender, resgatar e tratar dos animais. Eis os pilares de atuação da SOS Animal, uma organização não-governamental, que conta com voluntários e apoiantes de todo o país. Após resgatar animais em situações de risco, o objetivo está em encontrar-lhes uma nova casa. Marque a sua visita e conheça os residentes à espera de uma nova família. Adotar em Arronches | Portalegre Em Portalegre, a Arronches Adopta tem mudado a vida de milhares de amigos de quatro patas. Pelo voluntariado, donativos em géneros, acolhimento e adoção, a instituição tem-se mantido à tona, continuando o seu trabalho junto dos animais de rua. É um dos pontos de referência para quem deseja adotar no sul do país. Da rua para casa | Faro A Animais de Rua tem sido um dos principais agentes no combate ao abandono animal. Milhares de cães e gatos têm sido tratados, alimentados e esterilizados por esta instituição. Para continuar a sua missão de salvamento, os donos são essenciais. Além do polo em Faro, a Animais de Rua dispõe de vários pontos de acolhimento a nível nacional. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram