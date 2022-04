Os hotéis também são para os amigos de quatro patas. Saiba onde deixar o seu patudo e vá de férias descansado

Para as famílias com animais, a altura das férias pode constituir um verdadeiro desafio. Nem sempre é possível levar estes pequenos amigos connosco, tornando-se necessário encontrar alternativas. Por todo o país, os hotéis para animais tratam do seu patudo enquanto está fora. Faça as malas descansado com as seguintes sugestões.

Hotel Veterinário Monte dos Burgos | Porto Associado à Clínica Veterinária Monte dos Burgos, surge o Hotel Veterinário Monte dos Burgos, onde todos os hóspedes têm direito a supervisão veterinária. O serviço inovador de hospedagem de cães e gatos oferece um ambiente acolhedor e confortável, dotado de amplos espaços ao ar livre. Os animais também podem viver umas férias em grande. House of Pets | Vila Nova de Gaia A House of Pets oferece os mais variados serviços para proporcionar o bem-estar do seu animal. Hotel, treino para cães, banhos, tosquias e entrega de rações ao domicílio são apenas algumas das valências à disposição. Os táxi-cão e táxi-gato facilitam ainda mais as tarefas aos donos, levando os animais de estimação até casa. Caniroa | Cartaxo Localizado numa quinta no meio da natureza, o Caniroa fornece serviços de hospedaria e instrução canina. Aos vários cursos de treino, juntam-se canis individuais para garantir o máximo de conforto a todos os hóspedes. Os cães podem brincar, correr e fazer longos passeios, graças a uma equipa especializada nas necessidades de cada raça. Quinta do Valverde | Loures Lazer, confiança e higiene. Eis os principais pilares da Quinta do Valverde, um hotel para cães que irá garantir ao seu amigo de quatro patas uma adaptação perfeita. Caso o seu cão necessite de algum treino, as infraestruturas comportam também uma escola, de modo a fomentar a obediência e sociabilidade entre animais. Pet Hotel | Lisboa O Jardim Zoológico convida donos e animais a visitarem o Pet Hotel, um serviço com 50 alojamentos, concebidos para todas as espécies autorizadas como animais de companhia. Além de primar pelo conforto e segurança, disponibilizam-se uma série de serviços, incluindo dietas especiais, tratamentos de enfermagem e passeios individuais. Quinta D'Alcateia | Seixal A Quinta d'Alcateia é uma escola profissional de treino de cães, com o intuito de criar animais mais confiantes. O serviço de hotel é composto por boxes com quarto, zona coberta e solário. O exercício físico está garantido através de uma área de lazer e um parque de agillity, em que os cães podem desenvolver inúmeras atividades.