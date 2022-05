Douro41 Hotel & Spa | Douro

Já pensou em relaxar nas margens do rio Douro? O Douro41 Hotel & Spa oferece-lhe essa possibilidade. Traga os seus animais e viva uma atmosfera, onde o bem-estar é a grande prioridade. Com três piscinas, serviços de spa, vistas desafogadas e um restaurante que serve pratos regionais, vão ser umas férias para recordar.

Casa do Avô Xico | Gerês

O Gerês é um dos sítios mais mágicos de Portugal. No meio de cascatas e um extenso parque natural, encontra a Casa do Avô Xico, um alojamento perto do lago com todas as comodidades. É perfeito para famílias grandes, ao oferecer cinco quartos e muito espaço exterior. Lugares para o seu animal de estimação correr à vontade não faltam.

Fortaleza do Guincho | Cascais

Se o seu plano é visitar a capital, o Hotel Fortaleza do Guicho está pronto a recebê-lo. A três minutos a pé da Praia do Guincho, os visitantes desfrutam não só de vistas incríveis, mas também de uma decoração tradicional. Situada dentro de uma fortaleza do século XVII, eis uma experiência singular para pessoas e animais.

Monte do Giestal | Cercal do Alentejo

O Monte do Giestal leva-o a conhecer o melhor do Alentejo. Num monte com vista para os horizontes do sul, deixe-se levar pela calma e embarque numas férias verdadeiramente relaxantes. O alojamento conta ainda com massagens, banheira de hidromassagem e sauna. Os grandes jardins vão fazer as delícias de toda a família, em particular dos patudos.

Aldeia da Pedralva | Vila do Bispo

Um clássico português é visitar o Algarve durante as férias de verão. Este ano, leve o seu animal de estimação a conhecer Vila do Bispo, com direito a estadia no resort Aldeia da Pedralva. Em cada vila, o conforto é a prioridade, conservando o aspeto das casas típicas da região. Depois de um pequeno-almoço continental, dê um mergulho na piscina e passeie o seu cão pelo areal.