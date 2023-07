Comer gelados não tem de fazer mal à saúde. Pode ajudar em recuperações e até regular o humor, o sono e o apetite, graças a um aminoácido essencial, chamado triptofano. Faça o teste nestas gelatarias e pergunte aos mais novos de qual gostaram mais!

Pappa Lab | Braga

Um autêntico laboratório de gelados e bolos artesanais, feitos com produtos sazonais, comprados diariamente no Mercado Municipal pela Marta, a responsável pelo espaço. Aqui a criatividade não tem limites: sanduíches de gelado, gelado de rabanadas ou de pão de ló... fazem as delícias de toda a família. Até dos patudos, que têm direito a tacinhas com água e fotografias.

Emanha | Figueira da Foz

De Angola para a Figueira, a Emanha tornou-se dos melhores gelados da Europa, de acordo com o "The Guardian". Emanha é o nome de um grande planalto no Huambo (Angola) e inspirou sabores tão diferentes como o gelado de algas marinhas. Desafie as crianças a provar o mais diferente de todos ou a lambuzar-se com um a taça gigante e colorida!

GULATO | Comporta

Avisamos já que vai ser difícil tirar as crianças daqui. Na carrinha, lá fora, ou no espaço agradável para brincar, não deixe de provar os gelados alentejanos com sabores tradicionais e irreverentes. Mel com favo caramelizado, iogurte com figo, banoffee pie, morango ou cookies, são apenas algumas ideias. Está a ver os gelados magnum? Os gulitos são parecidos, mas caseiros e com toppings apetitosos!

Gelados Nicolau | Mértola

Quem vai a Mértola sabe que há uma gelataria ambulante, que já está na família há três gerações. Com mais de 70 anos, os Gelados Nicolau são uma referência de Mértola e uma boa forma de mostrar às crianças como eram vendidos os gelados no tempo dos pais e avós! Não deixe de provar a sanduíche típica, diferente das que podemos encontrar nas gelatarias modernas.

De onde estas sugestões vieram há muitas mais! Adicione à lista estas gelatarias e gelados de família para refrescar os dias mais quentes e deixar a família com um sorriso de orelha a orelha. Boas férias!