Refeições à beira-mar: leve a família numa aventura culinária com estes 5 restaurantes

Vista panorâmica | Porto

O Restaurante da Praia do Homem do Leme é perfeito para as famílias se deliciarem, depois de gastar energias na praia. Com um parque infantil em forma de barco, as crianças podem divertir-se à grande enquanto os adultos saboreiam a refeição. De paredes envidraçadas, a melhor maneira de apreciar a paisagem é, sem dúvida, em panorâmica.

Sabores marítimos | Caldas da Rainha

A Cabana do Pescador impressiona não só pelo palato, mas também pela vista desafogada sob a Praia da Foz do Arelho. Além de pratos de marisco, a carta conta com peixe fresco, apanhado diariamente. Um ótimo lugar para forrar o estômago, antes de passar o dia a surfar ondas radicais ou a brincar com os miúdos na lagoa.

Do rio ao mar | Lisboa

Combinando vista para o rio e para o mar, o Monte Mar Lisboa proporciona bons momentos, indo muito além de uma carta repleta de iguarias deliciosas. Em parceria com a FUNtoche, o estabelecimento oferece animação sem limites às crianças, durante os almoços de fim de semana. Com piscina de bolas, pinturas faciais e insufláveis, toda a família fica bem servida.

Brincar com a comida | Alcântara

Uma das mais impressionantes esplanadas com vista para o rio Tejo, uma carta diversa e uma larga zona infantil. Eis as surpresas que o esperam no restaurante Doca de Santo, em Alcântara. Além dos pratos de fazer crescer água na boca, a área exterior do restaurante assemelha-se a um verdadeiro jardim, permitindo aos miúdos correr e brincar livremente.

Temperado com simpatia | Portimão

No restaurante O Viriato, pode deliciar-se com gastronomia tradicional portuguesa, acompanhada por um tempero especial: a simpatia. Este estabelecimento familiar fica bem perto da Praia da Rocha, reunindo pratos típicos como o Bacalhau à Brás ou a Francesinha. Antes ou depois de um passeio noturno pelas animadas ruas da zona, não perca uma visita.