Ponte lendária | Montalegre

Situada no fundo de um desfiladeiro, surge a Ponte de Misarela, sustentada por um único arco, sob o leito do rio Rabagão. Embelezada pelo charme do Parque Nacional da Peneda Gerês, a estrutura protagoniza um cenário digno de um sonho. Na Idade Média, acreditava-se que a ponte teria sido construída pelo próprio diabo para ajudar um ladrão a fugir às autoridades.

Beleza em granito | Penafiel

Na Aldeia do Cabroelo, perdida nos confins da Serra da Boneca, casas de granito e xisto convivem com belas cascatas. A paisagem verdejante é um dos pontos altos deste lugar, atravessado pelo rio Mau. Apesar de secreta, a aldeia beneficia de uma ótima localização geográfica, devido aos seus fáceis acessos e à proximidade da cidade do Porto.

Aldeias de Portugal

Piscina escavada na rocha | Paul

A sul da Serra da Estrela, encontra-se a Piscina Natural da Ribeira do Paul, um espaço perfeito para relaxar nos dias de verão. As pequenas cascatas escavadas na rocha deixam qualquer um boquiaberto. No Vale do Paul, também é possível partir à aventura, ao longo de diversos percursos pedestres.

Cascata cheia de cobras | Brejão

Na Praia da Amália, ao descer a arriba, encontra a Cascata das Cobras. Estamos perante um lugar único em todo o país. Esta cascata insólita converte-se no habitat natural de dezenas de cobras inofensivas. É possível observar as espécies a caçar, entre outras atividades diárias. Um passeio para os mais corajosos.

Algar ao sol | Benagil

Longe da agitação algarvia, acessível por barco ou a nado, situa-se a gruta do Algar de Benagil. Neste lugar recôndito, o sol atravessa uma perfuração, iluminando formações rochosas incríveis. Nas imediações, encontra a Ponta da Piedade e praias famosas como a praia da Marinha, Dona Ana e do Camilo.