Vamos festejar em família! Conheça os melhores festivais para levar os mais pequenos no mês de agosto

Entre as teclas do piano

Porto | 1 a 9 de ago.

Vários espaços da cidade Invicta recebem o Porto Pianofest, um evento totalmente dedicado ao piano. Masterclasses, conferências e concertos de música clássica são as principais atividades que compõem o programa das festas. Da Casa da Música à Reitoria da Universidade do Porto, o destaque encontra-se na presença de pianistas reconhecidos a nível internacional.

Apoiar boas causas

Castelo Branco | 5 a 7 ago.

O Festival +Solidário afirma-se como um festival com coração. Organizado pela Associação Quatro Corações e pela Câmara Municipal de Castelo Branco, a iniciativa promove não só o trabalho de várias instituições, mas também a música de artistas como Xutos & Pontapés, David Carreira e João Pedro Pais.

Comunidade em forma de festival

Tomar | 12 a 15 ago.

O festival comunitário mais conhecido do país está prestes a chegar à aldeia de Cem Soldos. Numa parceria entre a população local e os festivaleiros, o Bons Sons dá a conhecer melodias à moda portuguesa, de projetos emergentes a artistas consagrados. Lena D’Água, B Fachada, Cassete Pirata, David Bruno e Maria Reis são apenas alguns dos nomes confirmados.

Nascer do sol em português

Caparica | 11 a 15 ago.

O Parque Urbano da Costa da Caparica recebe artistas emblemáticos de vários países de língua oficial portuguesa. O festival Sol da Caparica prepara-se para conjugar ritmos de artistas como Calema, Nenny e António Zambujo, com momentos de comédia e surf. Além de atividades para adultos, o evento conta com um dia dedicado às crianças, a 14 de agosto.

Sons e sabores

Crato | 23 a 27 ago.

Apreciar boa música, comer bem e conhecer artes tradicionais de todo o país são os eixos centrais do Festival do Crato, no distrito de Portalegre. Desde 1984, o evento distinguiu-se enquanto feira de artesanato e gastronomia, atraindo centenas de festivaleiros todos os anos. O cartaz conta com a presença de Bárbara Tinoco, Amor Electro e St. Lundi.