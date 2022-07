Férias em qualquer altura. Com estes programas, a sua semana enche-se de momentos de descanso

Voos noturnos

Porto | visita | 22 jul.: 20h | M/6

O Parque Oriental do Porto recebe uma visita, focada num misterioso residente noturno: o morcego. A iniciativa “Noite de Morcegos” pretende dar a conhecer a importância desta espécie para os ecossistemas, partindo à descoberta dos seus habitats na cidade Invicta. O evento é orientado pela bióloga Luzia Sousa.

Arte recortada

Torres Vedras | exposição | até 29 jul., 3.ª a 6.ª: 10h-13h, 14h-17h | M/0

A Fábrica das Histórias – Casa Jaime Umbelino acolhe a exposição da artista Paula Delecave "Eu Vim de Lá - Colagens de Memórias". O público mergulha no fascinante universo da colagem, através de recortes de revistas, cadernos íntimos, objetos dos antepassados, plantas de casas e desenhos pessoais. De recorte em recorte, criam-se obras de arte.

Emoções à mesa

Lisboa | exposição | 4.ª a 2.ª: 10h-18h| M/0

A Galeria do Oriente Islâmico do Museu Calouste Gulbenkian recebe a exposição “Emoções à Mesa”, uma mostra que coloca os sentimentos ao centro das refeições, desde a paixão às saudades. Assim se explora o papel da caligrafia na transformação de objetos em fontes de prazer, algo popular no mundo islâmico, a partir do século VIII.

Noite de fados

Castro Marim | concerto | 20 jul.: 21.30h-23h | M/0

A Câmara Municipal de Castro Marim promove o melhor que a região tem para oferecer, com uma série de mercadinhos e espetáculos de verão. Altura recebe animação cultural gratuita, junto à Avenida 24 de Junho. Esta semana, Nádia Catarro protagoniza uma noite de fados, invocando uma das tradições musicais mais icónicas do nosso país.

Melodias festivas



Évora | festival | 21 a 23 jul. | M/0

O EA Live Évora está de volta à Adega Cartuxa. Neste festival de música, sobem ao palco vários artistas portugueses, sempre ao ar livre. Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, António Zambujo e Deixem o Pimba em Paz, com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, são apenas algumas das atuações que integram o cartaz.