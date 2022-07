Mil e um livros

Ponte de Lima | 21 a 24 jul.: 10h-20h

A XXVI Feira de Livro de Ponte de Lima regressa, uma vez, mais à Expolima, com um programa recheado. Lançamentos de livros, conversas com escritores, espetáculos infantis, oficinas e muita animação, entre bancas cheias de obras para descobrir. O certame pretende dar destaque a autores nacionais, incluindo uma noite dedicada à poesia.

Antiguidades para dar e vender

Matosinhos | 24 jul.: 10h

A Feira dos Golfinhos converteu-se numa imagem de marca de Matosinhos. Ao quarto domingo de cada mês, o Jardim Basílio Teles recebe uma feira de antiguidades, perfeita para colecionadores e restantes curiosos. O evento ganhou notoriedade após o 25 de abril de 1974 e continua a encantar todos os que passam pela zona Norte.

Palco recheado

Covilhã | 15 a 26 de jul.

O Complexo Desportivo da Covilhã prepara-se para receber a Feira de São Tiago. Além da venda de produtos regionais e muita animação, os artistas convidados são o grande destaque para animar o evento. Diogo Piçarra, Carolina Deslandes, João Pedro Pais e José Cid são apenas alguns dos nomes que sobem ao palco.

Todos à bagageira

Cascais | 17 jul.: 10h-17h

A conhecida Feira da Bagageira marca presença no próximo domingo, no parque de estacionamento do Mercado da Vila Cascais. Um evento que promove a sustentabilidade, encorajando os participantes a darem uma nova vida a diversos produtos. De roupa a acessórios antigos, artigos de decoração ou mobiliário, pode encontrar um mundo dentro de uma bagageira.

Uma maré de discos

Sines | 27 a 30 de jul.: 16h-00h

Há muita música para descobrir na Capela da Misericórdia, em Sines. A A das Artes, livraria distinguida pelos prémios Livraria Preferida APEL, organiza a Feira do Livro e do Disco, onde os melómanos são os convidados de honra. Além de uma oferta diversificada de obras, os visitantes podem escolher entre uma seleção de discos de vários géneros musicais.