Semana em cheio! Conheça as melhores atividades que não pode perder nos próximos dias

Do ecrã para a exposição

Braga | exposição | até 2 out. | M/0

O centro comercial Nova Arcada recebe a exposição “Desafios na Baía da Aventura”, da famosa série de animação “Patrulha Pata”. Ao longo de 760 metros quadrados, divididos por dez áreas diferentes, os mais pequenos descobrem curiosidades que deram origem à série. A sustentabilidade e o trabalho em equipa são também alguns dos temas centrais.

Piratas no maior aquário do país

Porto | atividades | 11 jul. a 7 ago.: 14h-18h |M/0

O Sea Life Porto apresenta um festival de verão muito especial, pensado para toda a família. Desde oficinas a animação diária, ninguém fica de fora nesta viagem ao fundo do mar, passando por animais da quinta e monstros mitológicos. Descubra o pirata dentro de si e leve as crianças a mergulhar num mar de aventuras.

Jazz à moda de Leiria

Leiria | festival | 11 a 16 jul. | M/0

De 11 a 16 de julho, Leiria dá as boas-vindas ao jazz. A 7.ª edição do festival “OJL Jazz Sessions” está a chegar, com programação da AJL - Associação de Jazz de Leiria. Espalhados pelo centro de Leiria, jam sessions, workshops, concertos e ações escolares compõem o alinhamento, destinado a divulgar a música jazz no distrito.

Regresso do Cine-Esperança

Lisboa | cinema | 13 jul. a 31 de ago.: 21.30h | M/12

No início do século XX, houve uma sala de cinema no antigo Convento das Bernardas, onde agora está instalado o Museu da Marioneta. Cine-Esperança era o nome deste espaço, que retorna para os meses de verão. Todas as quartas-feiras às 21.30h, há uma nova sessão de cinema, a começar dia 13 de julho com “Magia ao Luar” (2014) de Woody Allen.

Saídas com Histórias

Algarve | passeio | 12 a 15 jul.: 9.30h às 17h | 6 aos 12 anos

As “Saídas com Histórias” irão levar as crianças a passear por vários locais emblemáticos do Algarve. As histórias focam-se em peixes, animais da quinta, aventuras e mar, passando por locais como Olhão, Tavira, São Brás de Alportel e Faro. Eis uma iniciativa de ocupação de tempos livres nas férias, organizada pela Biblioteca Municipal de Faro.