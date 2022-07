Mergulhos na natureza. Descubra 5 piscinas naturais que tem mesmo de visitar em Portugal

Ao sabor da maré | Leça da Palmeira

A Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, é considerada Monumento Nacional desde 2006. Da autoria de Álvaro Siza Vieira, nascem duas piscinas de água salgada, uma indicada para adultos e outra para os mais novos. Depois de algumas obras de reabilitação, encontra-se aberta a todos os públicos.

Câmara Municipal de Matosinhos

Um verão bem fresco | Covilhã

No concelho da Covilhã, não faltam opções para desfrutar do verão, desde praias fluviais a cascatas. A sul da Serra da Estrela, surge a Piscina Natural da Ribeira do Paul. Esta piscina, rasgada nas fragas, apresenta um ambiente tranquilo para mergulhos em família. Pelo Vale do Paul, também é possível partir à aventura, ao longo de percursos pedestres.

Molhar os pés na fonte | Cantanhede

A pequena vila de Ançã ganha uma nova vida durante o verão. A Piscina Natural de Ançã atrai vários visitantes todos os anos, atraídos pela sua água transparente e refrescante. O caudal da fonte de Ançã alimenta esta zona de banhos. Não há dia quente de verão que resista a uns bons mergulhos nos arredores de Coimbra.

Rota da Bairrada

Nadar às portas da capital | Sintra

A Piscina Oceânica das Azenhas do Mar pinta um quadro da costa portuguesa. A menos de uma hora da capital, há espaço para nadar, inspirar o ar puro e apreciar a natureza. Nos dias de temporal, a piscina e a praia anexa costumam desaparecer. Ainda assim, o seu esplendor está bem presente durante o verão.

Câmara Municipal de Sintra

Oceano seguro | Açores

A Piscina Natural da Caloura converte-se numa das principais atrações do concelho de Lagoa nos Açores. Protegida por uma larga encosta, esta piscina converte-se na opção perfeita para aqueles que gostam de apreciar a ondulação, sempre em segurança. Se os mergulhos abrirem o apetite, aventure-se pelas iguarias com sabor a mar, servidas nos restaurantes à volta.