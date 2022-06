Com vontade de dar um mergulho em família? Conheça as melhores praias fluviais de Norte a Sul do país

Uma praia inclusiva | Macedo de Cavaleiros

Distinguida com a Bandeira Azul, a Praia da Ribeira conta com um relvado multiusos e uma panorâmica da Albufeira do Azibo. Além de estar adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, dispõe de campos de jogos, insufláveis, bicicletas e jardim infantil. Se acha que a água é muito fria, desengane-se: a temperatura normal está acima dos 22ºC à superfície.

Desportos ao sabor do rio | Braga

Banhada pelo Rio Cávado, a Praia Fluvial do Adaúfe conta com espaços para desportos náuticos e património que merece ser descoberto. Em família, tire o máximo partida desta localização privilegiada e aproveite para alugar uma gaivota. Um paraíso natural, que promete deixar os mais novos fascinados.

À beira do glaciar | Seia

A Praia Fluvial de Loriga é um santuário para os amantes da natureza, do ambiente, da calma e da serenidade. Nesta região, ainda são visíveis os vestígios deixados pelo glaciar que abriu o Vale de Loriga. O sua proximidade ao Parque Natural da Serra da Estrela confere-lhe um estatuto inigualável.

Paraíso tropical | Castanheira de Pêra

A Praia Fluvial das Rocas é um complexo de lazer e divertimento, situado num lago com quase um quilómetro de extensão, no coração de Castanheira de Pêra. Este local de encanto inclui palmeiras tropicais que convivem harmoniosamente com a Serra da Lousã. De barco a remos, numa gaivota ou num slide, há muitas maneiras de desfrutar deste curso de água.

Estância balnear de renome | Vila de Rei

As características do maciço rochoso, junto à Praia Fluvial do Penedo Furado, transformam-na num cenário e tanto. Esta é a estância balnear mais procurada do concelho de Vila de Rei. Além das infraestruturas de que dispõe, a sua água límpida e cristalina corre lentamente pelo leito, através de uma passagem natural na rocha.

De olhos postos na água | Alcanena

Na Praia Fluvial dos Olhos d'Água, toda a família pode nadar e conviver livremente com os peixes que ali existem. É, de facto, um local onde a natureza abunda. A paisagem verde transmite uma sensação de relaxamento, incluindo bastantes locais à sombra, que dão abrigo nas horas de maior calor.

Entre o rio e a biologia | Mora

Inserida no Parque Ecológico do Gameiro, a Praia Fluvial do Gameiro é ideal para um banho refrescante em pleno Alentejo. A pensar nas famílias, este lugar dispõe de um parque infantil, canoagem e pesca. Para os amantes de biologia, a ida à praia pode incluir um saltinho ao Fluviário de Mora, repleto de peixes que habitam as águas portuguesas.

Areais do Alqueva | Reguengos de Monsaraz

A Praia Fluvial de Monsaraz localiza-se no maior lago artificial da Europa, o Grande Lago Alqueva. Em frente à praia, no espelho de água, há uma piscina flutuante, com estruturas para adultos e crianças. As piscinas infantis dispõem de duas profundidades, uma com 50 centímetros e outra com um metro.

Beleza da costa vicentina | Odemira

Integrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a Praia das Furnas ajuda a refrescar nos dias mais quentes. Durante a maré vazia, a praia chega até à foz do Rio Mira, formando pequenas enseadas entre as rochas. A potencialidade para desportos também é grande, do windsurf à canoagem.

Segredos da cascata | Loulé

A Queda do Vigário é uma queda de água cristalina da ribeira de Alte, que nasce na Quinta do Freixo. Em outros tempos utilizada pelas lavadeiras e para abastecimento de água, é agora uma piscina natural ou um spa, se assim lhe quisermos chamar. Todos os anos, esta cascata atrai visitantes de várias partes do país.