Conferência dos Oceanos: saiba quais são as iniciativas que não pode perder no Pavilhão do Conhecimento

Há muita ciência no oceano

28 jun.: 13.15h-14.45h

O “Biodiversity for a Resilient Planet: A Deeper Look” é, acima de tudo, um espaço de partilha de ideias. Especialistas debatem a gestão e a conservação do mar profundo, analisando de que forma as decisões políticas são baseadas no conhecimento científico. No final da sessão, o público é convidado a colocar as suas próprias questões.

Literatura no fundo do mar

29 jun.: 18h-20h

Os “Ocean Literacy Dialogues” levam a literatura ao fundo do mar. Nesta sessão, redes e instituições que promovem a literacia do oceano a nível internacional juntam-se num diálogo, dirigido a diferentes culturas e setores da sociedade. Às 21h, o documentário “Rios Urbanos” complementa o tema.

Água e arte

29, 30 jun.

A arte já chegou aos oceanos. No átrio do Pavilhão do Conhecimento, estará em exibição a “Ocean Art Gallery”, que reúne as obras de arte do programa “Artist-in-Residence”, do Schmidt Ocean Institute, dos ativos da Nautilus Magazine e da Frame Store de Londres. Cores, sons, luz e realidade virtual marcam presença nesta experiência.

Juntos pela sustentabilidade

30 jun.: 14.10h-17h

A iniciativa da UNESCO “The Ocean Decade Forum” pretende transmitir mensagens de ação, parceria e inclusão, convidando os participantes a fazerem parte da Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Serão apresentadas as Ações Aprovadas da Década e anunciados novos compromissos.

Mar no grande ecrã

Até 1 jul.

O Auditório José Mariano Gago recebe as “Film Sessions – Global Ocean”, todos os dias ao final da tarde. Estas projeções de documentários sobre o oceano são comentadas por investigadores, exploradores e cineastas. Ainda a nível de cinema, decorre o programa especial "International Ocean Film Tour – Volume 8", com apresentação de Oli Russell-Cowan.

O mistério dos microplásticos

Até 1 jul.

Durante toda a semana, o espaço exterior do Pavilhão do Conhecimento recebe a instalação “In Your Face” da artista Swaantje Gunzel. A lente incide sobre os rostos de cidadãos, fotografados com uma máscara de microplásticos. Estes foram recolhidos em várias praias, pela associação Ocean Lovers.

Ecologia tecnológica

Até 1 jul.

O mar tem muito de tecnológico. Entre as instalações escolhidas para o evento, o projeto “Finding Arcadia”, desenvolvido por investigadores do Instituto Superior Técnico, constitui um dos principais destaques. O objetivo está em mostrar a importância do oceano e dos ecossistemas marinhos para o clima global. “8.º CONTINENTE”, um modelo 3D projetado para a limpeza dos oceanos, também se encontra em exibição.