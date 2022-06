Que tal uma sessão de cinema ao ar livre? Conheça as iniciativas que chegam a Portugal no verão

Novo cinema ao ar livre

Matosinhos | até 27 jun.

O FEST – Novos Realizadores, Novo Cinema está de volta a Espinho para a sua 18.ª edição. Além de vários eventos, com o tema “De Olhos Postos num Mundo Invertido e Irreversível”, o festival não esquece o cinema ao ar livre, no espaço exterior do FESTival Village. Entre os filmes agendados, encontram-se “Hiroshima Mon Amour” (1959) e “Paris, Texas” (1984).

Sessões fora do sítio

Gondomar | 10 jun. a 28 jul.: 21.30h

O “Cinema Fora do Sítio” regressa a Gondomar, com sessões gratuitas no Parque Urbano de Rio Tinto e no parque da Biblioteca Municipal de Gondomar. Cinco sessões de cinema para aproveitar as noites de maior calor. Os filmes selecionados, como “A Cidade Perdida” (2022) e “Mundo Jurássico: Domínio” (2022), procuram ir ao encontro de vários gostos.

Projeções à moda de Leiria

Leira | 24 jun. a 2 set.: 21.30h

O Parque do Avião recebe uma grande dose de cinema. O Teatro José Lúcio da Silva deixa o convite para assistir a projeções ao ar livre. O vencedor do Óscar para Melhor Filme “Moonlight” (2016) é um dos grandes destaques da programação. “Cá por Casa Tudo Bem” (2018) e “Homens à Beira de Um Ataque de Nervos” (2022) juntam-se ao alinhamento.

Um verão cheio de sétima arte

Lisboa | 28 jun. a 30 ago.: 19h

A Arroz Estúdios apresenta um programa para desfrutar ao ar livre, em parceria com o Black Cat Cinema. De julho a agosto, não perca clássicos do cinema como “Grease” (1978), “Pulp Fiction” (1994) e “Lost in Translation” (2003). Com comida, bebida e muita animação à mistura, as noites de verão fazem-se na companhia da sétima arte.

Histórias para todos

Lisboa | 30 jun. 16 jul.: 21.45h

Em julho, a Quinta das Conchas recebe a mostra de cinema gratuita CineConchas. Até dia 16 de julho, decorrem diversas sessões, com especial destaque para a programação infantil. A 2 de julho, o pior gangue de animais marca presença, no filme “Os Mauzões”. Já a 16 de julho, “Os Croods: Uma Nova Era” é a longa-metragem escolhida.

Independência no grande ecrã

Lisboa | 24 jun. a 9 jul.: 22h

Com curadoria de Olivier Hadouchi, surge um ciclo de cinema, integrado no Jardim de Verão da Fundação Calouste Gulbenkian. A mostra “Cinemas e Independência” estimula a reflexão sobre heranças, memórias e identidades. Em seis sessões, são exibidas obras como Article 15 bis (2000), Dansons (2003), La Parade de Taos (2010) e Matongé (2015).

Filmes saem à rua

Setúbal | 24 jun. a 3 set.: 21.30h

A Câmara Municipal de Setúbal organiza o “Cinema Na Rua”, com sessões de entrada gratuita para todas as idades. Espaços como o Parque de Vanicelos e o Jardim de Montebelo convidam todos os cinéfilos a desfrutarem de longas-metragens. “O Garoto de Charlot” (1921) e “Tudo Isto é Fado” (2004) são alguns dos nomes que integram a programação.