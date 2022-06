Um verão à medida das crianças. Conheça os melhores programas de férias para entreter os mais novos

Ler faz bem à saúde

Município de Vila Verde | Vila Verde | jun., jul., ago.: 2.ª a 6.ª: 9h-13h, 14h-17h | 10 a 15 anos

Umas férias cheias de leitura? Na Câmara Municipal de Vila Verde, é possível. Durante o verão, 22 bibliotecas da região juntam-se para incentivar o gosto pelos livros, através da iniciativa Juntos de Férias. Recorrendo à aplicação “Desafios Ler+”, disponibilizam-se jogos relacionados com obras recomendadas.

Uma semana bem divertida

Azurara Parque Aventura | Vila do Conde | 2.ª a 6.ª: 8.30h-18h (por marcação) | 8 a 18 anos

Cinema com pipocas, caça ao tesouro noturna, jogos de grupo, tiro com arco e air bungee são apenas algumas das atividades radicais que vão animar as férias na Azurara Parque Aventura. Quer prefira dormida interna ou em casa, as férias fazem-se à medida de cada um, com muita diversão à mistura.

Hora de cavalgar

Pony Club | Porto | jul. ago. set.: 2.ª a 6.ª: 9h-17h | 6 aos 12 anos

Para os aficionados de animais, o Pony Club do Porto apresenta um ótimo plano de férias. Entre as atividades oferecidas, os cavalos são as grandes estrelas. Não perca divertidas tardes passadas na horta pedagógica, a aprender sobre cuidados veterinários ou a desfrutar de sessões de yoga e meditação.

Dotes artísticos

Coliseu do Porto | Porto | 20 a 31 jul. | 6 a 15 anos

O Coliseu do Porto recebe um programa de oficinas, organizado pelo Serviço Educativo do Balleteatro. O objetivo está em viver experiências artísticas, que abrangem a dança, o circo, o canto e as artes plásticas. É sempre importante desenvolver a sensibilidade artística dos mais novos. Aproveite a interrupção letiva para lhes proporcionar momentos inesquecíveis.

Ser mais ativo

Pavilhão da Água | Porto | 4 jul. a 5 ago. | 5 a 12 anos

As melhores férias com ciência estão no Pavilhão da Água, situado em pleno Parque da Cidade. As Férias Ativas apresentam um mundo de experiências e de saberes muito interessantes, combinando a beleza natural do espaço com aprendizagem. Entrar aos poucos no mundo da ciência nunca foi tão divertido.

Campos de férias selvagens

Zoo de Santo Inácio | Gaia, Porto | 4 jul. a 12 de ago. | 6 aos 13 anos

O Zoo de Santo Inácio preparou umas férias verdadeiramente selvagens. Ver animais de muito perto, alimentar os bichos da selva e acompanhar os tratadores do zoo nas suas missões são alguns dos momentos planeados. Nos Campos de Férias na Selva, a experiência da savana está ao alcance dos mais novos.

Sempre ativos

Câmara Municipal de Abrantes | Abrantes | por marcação | 10 aos 16 anos

O que é um verão ativo? É um verão em que os mais pequenos não vão parar de brincar. Recorrendo a atividades desportivas, culturais e de lazer, o Município de Abrantes preparou um programa recheado. Ninguém fica de fora nesta jornada ao mundo dos jogos, ateliês, música, atletismo e caças ao tesouro.

Crianças mais autónomas

Tempo de Aventura | Cadaval | 17 jul. a 28 ago. | M/6

No Cadaval, as famílias podem encontrar um campo de férias da Tempo de Aventura, que promete fazer as delícias das crianças. O convívio e a aprendizagem são os eixos centrais das atividades, dando primazia ao ar livre. Pretende-se estimular a autonomia da criança, com o auxílio de um staff especializado.

Regresso ao Jurássico

Dino Parque | Lourinhã | 2.ª a dom.: 10h-19h | M/0

De facto, há muitas opções de férias por onde escolher. Mas já considerou passar o verão no período Jurássico? O Dino Parque oferece o melhor espaço para as férias, entre aventuras e predadores de outros tempos. Além dos percursos ao ar livre, moldam-se dinossauros, participa-se em caças ao tesouro e escavam-se fósseis, à moda de um verdadeiro paleontólogo.

Férias para todos os gostos

My Camp | Cartaxo | a partir de 26 jun. | 6 aos 17 anos

A família My Camp tem grandes planos para um verão cheio de animação, boa disposição e muita amizade. Os miúdos podem escolher entre inúmeras atividades, das mais tradicionais às mais radicais. Geo-orientação, paintball, arborismo ou slide? Neste espaço, os miúdos têm tudo o que precisam para passar um verão em grande.

Ar fresco da floresta

Tapada Nacional de Mafra | Mafra | até 1 jul., 2.ª a dom. 9.30h-18h | M/3

Férias, risos e sombras de árvores transformam a Tapada Nacional de Mafra este verão. As Atividades de Tempos Livres da Tapada combinam a diversão e a natureza, encorajando os mais novos a partir à descoberta. Visitas em carro elétrico, percursos pedestres e circuitos de arborismo compõem o programa ideal para um dia inteiro ou meio-dia.

Conhecer as belas-artes

Ar.Co | Lisboa | 27 jun. a 22 jul.: 10h-17.30h | 9 a 14 anos

A pensar nos miúdos com jeito para o desenho, o Ar.Co – Centro de Arte Comunicação Visual propõe ateliês, focados na expressão artística. As belas-artes estão bem vivas em atividades de desenho, ilustração, banda desenhada, animação e fotografia. Todos os materiais estão incluídos, sendo obrigatório trazer criatividade e boa disposição.

Viver o teatro musical

EDSAE | Lisboa | 27 jun. a 26 ago., 2.ª a 6.ª: 8.30h-17h | 7 aos 18 anos

A EDSAE, escola pioneira no ensino de Teatro Musical em Portugal, volta para mais um ano com um ATL de férias de Verão, ao longo de nove semanas. São ensinadas competências de teatro e música para, no final, os alunos gravarem o seu próprio musical. Uma ótima maneira de passar as férias, focada no trabalho da confiança e autoestima.

Pequenos universitários

Estádio Universitário | Lisboa | 20 jun. a 29 jul., 5 a 9 set.: 8.30h-18h | 6 a 15 anos

Divertidas, seguras e acompanhadas por profissionais experientes. Assim são as Férias Desportivas do Estádio Universitário. Atividades como futebol, dança, stand up paddle e ténis transformam qualquer criança num entusiasta do desporto. Os pequenos universitários têm ao seu alcance as férias mais mexidas.

Mil e uma atividades

Gera Gera | Lisboa | jul., ago.: 8.30h-18.30h | 6 a 13 anos

Durante os meses de julho e agosto, o Espaço Gera Gera planeou um programa cheio de atividades de verão para que as crianças brinquem sem parar. O programa conta com olaria, arte em movimento, ciência, culinária, desporto e jogos de água. As competências científicas, a expressão artística e o convívio são os eixos centrais desta aventura.

Diversão no ginásio

Ginásio Clube Português | Lisboa | a partir de 27 jun.: 2.ª a 6.ª: 8.30h-18h | 4 a 12 anos

O Ginásio Clube Português (GCP) já está preparado para receber as crianças que querem viver umas férias bem dinâmicas. Nestas Férias Desportivas, prova-se que não é preciso passar o verão todo sentado no sofá. Entre ginástica, judo, tiro com arco, esgrima, padel e jogos coletivos, não há aborrecimento que resista.

Toca a mexer

Go Fit Camp | Lisboa | jun. a set. | 3 a 15 anos

Piscina exterior, gincanas, futebol, basquetebol, atividades aquáticas, jogos e trabalhos manuais são as várias propostas do Go Fit Camp para as férias de verão. Na capital, promove-se a atividade física, essencial no desenvolvimento das relações interpessoais. Os pais têm ainda acesso a reuniões para estarem bem informados sobre as atividades.

Mundo virtual

JumpYard | Lisboa | sáb. a 5.ª: 10h-21h, 6.ª: 10h-22h | M/0

Os miúdos lá de casa são fãs de jogos de vídeo? A JumpYard apresenta a proposta perfeita. Na Valo TV, as crianças são transportadas para dentro do jogo, através de câmaras. Tudo o que fizerem é replicado na televisão. Podem saltar, desviar-se, deitar-se e divertir-se à grande, nesta atividade cheia de emoção.

Aventura em cada esquina

Know + | Lisboa | 20 jun. a 15 set.: 9h-17h | 5 a 15 anos

Organizadas pela marca Know+, da Associação "Os Putos Traquinas", as Férias de Verão+ trazem propostas imperdíveis para todas as crianças. A maioria das atividades são realizadas ao ar livre, focando-se na brincadeira, movimento e imaginação. De sessões de cinema a visitas a parques temáticos, eis um programa para os miúdos e graúdos aventureiros.

Semanas no museu

Museu Coleção Berardo | Lisboa | 4 jul. a 2 set.: 9.30h-17.30h | 4 aos 13 anos

As férias no Museu Coleção Berardo vão ser passadas entre as suas várias obras. Com base nas exposições do Museu, serão desenvolvidas atividades semanais para crianças dos 4 aos 13 anos. A programação está dividida em faixas etárias e apenas exige um olho bem apurado para os grandes quadros.

Animais fora da caixa

Museu da Marioneta | Lisboa | 11 a 15, 18 a 22 jul.: 14.30h-17.30h | 6 a 12 anos

Puxando pelo imaginário, as crianças vão definir o que é um boneco de fios e a sua função, no Museu da Marioneta. Em torno da temática “Os Animais Saem da Caixa”, os pequenos artistas são desafiados a criar marionetas para ficarem expostas temporariamente no espaço museológico.

Pular e saltar

Ninja Factory | Lisboa | 20 jun. a 26 ago. | M/6

Este verão, a Ninja Factory apresenta umas férias bem desportivas. Para os miúdos com espírito radical, diversas atividades prometem acelerar coração. Há muito tricking, parkour, ninja warrior, taekwondo e treinos personalizados para descobrir. Máxima segurança nos desportos radicais? Com a Ninja Factory, é possível.

Debaixo de água

Oceanário de Lisboa | Lisboa | 13 jun. a 10 set.: 8.30h-18.30h | 4 a 12 anos

As férias de verão do Oceanário de Lisboa começam já no próximo dia 13 de junho. As crianças estão convidadas a zarpar numa aventura repleta de diversão, com as Férias Debaixo de Água. Os pequenos marinheiros partem da ocidental praia lusitana e atracam nas montanhas gigantes do Ártico, viajando até à casa dos pinguins.

Descobrir profissões

Pavilhão do Conhecimento | Lisboa | 4 jul. a 9 set. | 6 a 12 anos

Cientistas, matemáticos, cozinheiros, jornalistas, biólogos, astronautas e paleontólogos. As crianças podem ser quem quiserem, durante as Férias com Ciência no Pavilhão do Conhecimento. Entre o programa das festas, encontram-se viagens ao mundo da robótica, aprender sobre ingredientes culinários e descobrir os segredos do Sistema Solar.

Aprender a tirar as rodinhas

Pedal Bike School | Lisboa | por marcação | M/3

Das bases a um nível já mais profissional, há muito para aprender sobre andar de bicicleta. No Parque Florestal de Monsanto, dois pais formaram a Pedal Bike School. As aulas funcionam por níveis, não por idades, adaptando-se às competências da criança. A ideia é variar os estímulos, trabalhar aspetos diversos e manter a motivação dos alunos.

Um verão com atitude

STAT | Lisboa | jul. a set. | 4 a 12 anos

Os épicos Bootcamps de Verão da STAT – Martial Arts estão de volta. De julho a setembro, as crianças vão poder aprender artes marciais, fazer amigos, divertir-se e trabalhar em equipa. Entre Campo de Ourique, Restelo e Cascais, escolha qual STAT lhe dá mais jeito e prepare-se para proporcionar aos miúdos umas férias cheias de atitude.

Vamos ao teatro

Teatro Bocage | Lisboa | 20 jun. a 16 set. | 8 a 18 anos

Ao passar férias no teatro, aproveita-se o período de descanso para fazer algo mais fora da caixa. Nesta proposta do Teatro Bocage, a diversão e a aprendizagem andam de mãos dadas. Os instrumentos básicos da representação, como o corpo, a voz e o movimento, são treinados, culminando na encenação de um espetáculo para toda a família.

Maravilhas do digital

Teckies | Sintra | 25 a 29 jul., 22 a 26 ago. | 6 aos 12 anos

Nos Campos de Férias da Teckies, a tecnologia torna-se na maior diversão. Aprender sobre robótica e programação ou gravar vídeos para o YouTube? Os miúdos escolhem. Em ambos os planos, a animação está garantida. Incentive os mais novos a descobrirem tudo o que o mundo virtual tem para oferecer.

Bem-vindos ao Clube do Sam

Zoomarine | Albufeira | 4 jul. a 9 set. | 6 a 13 anos

O Zoomarine apresenta o “Clube do Sam”, com cinco dias passados nas instalações do parque. Entre jogos, piscinas, visitas guiadas, apresentações e outros desafios, as férias grandes são vividas em pleno. Os mais novos aprendem a contactar com a natureza, sempre com respeito pela sua conservação.

Uma onde de tecnologia

The Inventors | todo o país | 4 jul. a 9 set. | 6 a 12 anos

As férias de verão The Inventors convidam os pequenos inventores a explorar o mundo dos ecrãs, com um grande foco na eletrónica, na programação e na robótica. Um programa didático, disponível em Almada, Barreiro, Braga, Caldas da Rainha, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Lisboa, Oeiras, Portimão, Porto, Torres Vedras e Viseu.

Entrar no avião

Juvigo | todo o país e além-fronteiras | jun., jul., ago. set. | M/6

A Juvigo é uma plataforma online especializada em campos de férias, viagens e programas linguísticos para jovens e crianças. Há programas disponíveis em cerca de 15 países, na sua maioria europeus, para todos os gostos e idades. À distância de um clique, umas férias aquáticas, desportivas, criativas ou focadas nas línguas podem tornar-se realidade.