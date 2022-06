Uma semana com cheirinho a verão: conheça os melhores programas para sair da rotina

Um festival cheio de talento

Matosinhos | festival | 20 a 27 jun. | M/0

A 18.ª edição do FEST – Novos Realizadores, Novo Cinema aproxima-se a passos largos. No final de junho, filmes e personalidades do universo cinematográfico visitam Matosinhos. Com presença já confirmada de Gaspar Noé e Gary Brown, o evento apresenta programação para adultos e crianças, no âmbito do tema “De Olhos Postos num Mundo Invertido e Irreversível”.

Verão na Gulbenkian

Lisboa | espetáculos | 24 jun. a 10 jul. | M/0

O Jardim de Verão já chegou à Gulbenkian. A partir de 24 de junho, três palcos instalados no Jardim Gulbenkian vão acolher mais de 30 concertos e DJ Sets, num ciclo de entrada gratuita, com a curadoria da Lisboa Criola, por Dino D’Santiago. Já no Anfiteatro ao Ar Livre decorrerá a mostra de cinema “Cinemas e Independência”.

138 anos de zoo

Lisboa | passeio 2.ª a dom.: 10h-20h | M/0

Para comemorar os 138 anos do Jardim Zoológico de Lisboa, junho será um mês cheio de atividades. Além de visitar os 2.000 animais residentes, pode conhecer suricatas com apenas um mês de idade, as novas crias da Arca de Noé Portuguesa. Aos fins de semana e feriados, os educadores explicam também interessantes curiosidades sobre os animais.

Música para todos

Faro | oficina | 21 jun.: 18h | M/0

A Biblioteca de Faro – António Ramos Rosa celebra o Dia Europeu da Música na companhia das famílias. Na sessão “A Música que Toca”, aprende-se a navegar entre melodias e pautas, criando uma verdadeira obra-prima. Para comemorar a música, fazem falta todos os miúdos e graúdos. Marque já na agenda.

Conhecer os cetáceos

Funchal | passeio | 2.ª a 6.ª: 8h-18h | M/6

Se está na ilha da Madeira, tem de conhecer a sua rica biodiversidade. A Rota dos Cetáceos ajuda a contactar com golfinhos e baleias, convertendo-se num ótimo programa para fazer em família. Através de uma viagem de barco, observam-se os animais no seu habitat natural, sem perturbar as espécies. Além de ser mais amigo do ambiente, a diversão está garantida.