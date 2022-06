É tempo de cantar os parabéns ao maior aquário do país. O SEA LIFE está prestes a completar 13 anos, com um fim de semana muito especial. A 18 e 19 de junho, as festividades incluem jogos, música, dança e pinturas faciais. O evento foi desenhado para crianças de todas as idades, combinando diversão com aprendizagem sobre o fundo dos oceanos.

Além da presença das mascotes Alex & Sharky, novas espécies marinhas chegam ao aquário, renovando o seu leque de biodiversidade. Em destaque, encontra-se a introdução de peixes-palhaço, que não só prometem fazer as delícias dos mais novos, mas também constituem um importante passo na sua conservação.

“Estas novas espécies nasceram em cativeiro, o que significa que se reproduziram num ambiente controlado. É um processo que nós, enquanto instituição preocupada com a conservação, recorremos para dar continuidade a determinada espécie, preservando essas mesmas criaturas no seu habitat natural”, afirma Ana Ferreira, curadora do espaço.

Uma festa no fundo do mar

A acompanhar os peixes-palhaço, estão os restantes membros da família SEA Life. Tubarões, pinguins, tartarugas e cavalos-marinhos são apenas alguns dos animais que os visitantes podem conhecer. No dia 18, o programa das festas foca-se em jogos e coreografias, essenciais a qualquer festa de aniversário. Já a 19 de junho, Alex & Sharky guiam as famílias por maravilhas aquáticas, animando o espaço das 10h30 às 17h30.

“O nosso aniversário é uma excelente oportunidade para oferecermos uma experiência especial e inesquecível às famílias que, para além das atividades, também poderão visitar o nosso novo aquário onde a equipa recorreu a técnicas de Aquascaping para criar uma paisagem artística com elementos vivos”, afirma Rui Ferreira, Diretor Geral do SEA LIFE Porto.

Caso deseje participar na festa, os bilhetes têm o valor de 14,95€ para adultos e 9,95€ para crianças dos 3 aos 12 anos. Desde 2009, o aquário tornou-se num ponto de referência da cidade Invicta. Nunca é tarde para visitar um espaço, onde o bem-estar das espécies e dos visitantes são as grandes prioridades.