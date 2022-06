Ao ritmo da marcha

Alameda Padre Álvaro Proença, Benfica | 23 a 26 de junho

O Grande Arraial de Benfica tem tudo a postos para oferecer uma excelente festa, direcionada às famílias. Além dos tradicionais comes e bebes, há muita música para escutar, ao som de artistas como Lena D’Água, Ana Bacalhau e Rui Veloso. No dia 25 de junho, é tempo de a Marcha Infantil brilhar. Há espaço para todos, nestas festividades tão divertidas.

Que penha tão linda!

Mercado dos Sapadores, Penha de França | 9 a 13 de junho

A Penha de França nunca estive tão bonita. Durante esta semana, a freguesia lisboeta dá palco ao arraial “A Minha Penha é Linda”, um evento de cariz solidário que convida miúdos e graúdos para a festa. Às atividades para adultos, junta-se um programa a pensar nos mais pequenos, com o arraial “Penha Kids”, entre as 10h e a 13h do dia 10 de junho.

Regresso à feira popular

Terrapleno de Santos, Estrela | até 13 de junho

Depois do sucesso da Feira Popular de Inverno, a Estrela volta a encher as suas ruas de festivaleiros. Boa comida, venda de produtos e muita música popular, pronta a chamar todos ao bailarico. Mantém-se algumas atrações de feira popular que farão as delícias dos mais novos, incluindo uma roda gigante, instalada para a ocasião.

Santos à moda de Campolide

Parque Urbano Quinta do Zé Pinto, Campolide | até 13 de junho

O arraial “Santos à Campolide” destaca-se pela sua grande aposta na música portuguesa. Este ano, Quim Barreiros, Ruth Marlene e Jorge Guerreiro são as cabeças de cartaz, contando ainda com a presença de vários DJ sets. No meio das sardinhadas, as famílias não foram esquecidas. As crianças são as estrelas de várias atividades de Santo António.

Festejar sem cerimónias

Jardins do Campo Pequeno, Avenidas Novas | até 3 de julho

Nas Avenidas Novas, a festa vai até julho. Com a curadoria de Deejay Kamala, “Santos sem Cerimónias” destaca-se por ser um arraial sem barreiras de estilo, idades ou fundamentalismos musicais. A música eletrónica mistura-se com noites de fados para criar um ambiente de boa disposição. Os insufláveis e carrosséis são dedicados aos pequenos que se juntarem à festa.

Diversão em família

Miradouro de S. Pedro de Alcântara | até 30 de junho

Em São Pedro de Alcântara, há um arraial, onde o objetivo é que todos “venham divertir-se em família e amigos num espaço convidativo”, segundo afirma a Presidente da Junta de Freguesia, Carla Madeira. Eis a essência do Arraial da Misericórdia. Dos pratos e música tradicionais aos ritmos mais mexidos como Revenge of the 90’s, todas as faixas etárias encontram-se representadas.